Polisi Periksa Saksi Terkait Terbakarnya Mobil Via Vallen

POLSEK Tanggulangin, Sidoarjo, menyelidiki motif terbakarnya mobil Toyota Alphard milik pedangdut Via Vallen yang diparkir di samping rumahnya di Desa Kalitengah Selatan, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (30/6) pagi.

Kapolsek Tanggulangin, Kompol Sujud, mengatakan pihaknya mengamankan seseorang yang diduga sebagai pelaku pembakaran tersebut.

"Kami masih menyelidiki kasus ini termasuk meminta keterangan saksi," katanya.

Sementara itu, adik Via Vallen, Mella Rossa, menceritakan mobil tersebut diparkir di luar rumah karena garasi belakang dipakai syuting Via Vallen.

"Sekitar pukul 03.30 WIB, tiba-tiba ada suara mobil meledak. Api langsung membesar. Kru kakak (Via Vallen) saat itu masih ada di belakang karena habis pengambilan gambar. Mobil sebenarnya akan dimasukkan ke garasi namun menunggu panggung diberesi tapi mobil keburu terbakar," ujarnya.

Baca juga: Mobil Mewahnya Terbakar, Via Vallen: Tersangka sudah Ditangkap

Rossa menjelaskan, mobil milik Via Vallen terbakar bukan tanpa sebab, karena dari CCTV di rumah, nampak ada seorang pria yang berjalan memasuki gang samping rumah dengan membawa bungkusan.

"Begitu mobil meledak dan terbakar, pria tersebut lari ke arah timur," imbuhnya.

Peristiwa kebakaran mobil Toyota Alphard W 1 VV milik Via Vallen juga diunggah dalam akun instagram Via Vallen. Melalui Insta story di akun @viavallen, Via mengunggah video yang menampilkan mobilnya dilalap api.

"Tolong pemadam kebakaran di daerah Sidoarjo, tolong cepat ke daerah Tanggulangin. Tadi udah ditelepon tapi belum ke sini, itu ada kebakaran di samping rumah," kata seorang perempuan dalam video itu.(OL-5)