Adele Tunda Rilis Album Baru

MUSIKUS asal Inggris, Adele, 32, menunda peluncuran album terbarunya yang akan datang. Hal itu disebabkan pandemi virus korona. “Kita semua berada di kapal yang sama. Semua hal yang kita kerjakan mendadak terhenti,” kata manajer Adele, Jonathan Dickins, dikutip Daily Mail, kemarin.

Sejumlah spekulasi dari penggemar meng­ungkapkan album kelima Adele itu akan dirilis September 2020. Namun, Dickins kembali membantah rumor tersebut.

“Itu tidak datang pada September. Yang jelas album akan dirilis ketika kami sudah siap,” paparnya. Lebih lanjut, Dickins menyebut pihaknya belum bisa memastikan kapan album Adele dirilis. Adele masih mengerjakan album tersebut hingga tuntas.

“Saya belum bisa memastikannya. Kami sudah memiliki musik, tetapi kami masih bekerja,” tandas Dickins. Adele terakhir kali merilis album bertajuk 25 pada 2015 dan berhasil terjual 22 juta kopi di seluruh dunia. Album itu juga sukses menyabet kemenangan di Grammy Award dengan predikat album of the year dan best pop vocal album. (Medcom.id/H-3)