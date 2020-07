Kangen Manggung, Vidi Aldiano Sampai Cium Microphone

Kerinduan akan acara hiburan di masa pandemi memang sedang dialami oleh banyak orang. Tidak terkecuali Vidi Aldiano yang refleks mencium microphone miliknya ketika sedang live menjadi host karaoke di Playfest Series Edisi Perdana. “Kangen banget nyanyi pake mic begini, kangen banget, ya Allah,” tutur Vidi Aldiano sembari kemudian mengecup microphone miliknya yang tengah ia pegang ketika memandu Playfest Series edisi perdana.

Kerinduan Vidi itu diaminkan oleh pemilik akun Twitter @ayubeany. "Nonton Playfest Series berasa bet udah lama ga dengerin Hivi sama Vierratale, apalagi Ian Kasela sih." Selain itu, juga ada pemilik akun Twitter @lestari_ayu yang juga merindukan konser. “Sekangen itu desek-desekan di pintu masuk, sama solat Maghrib sambil dengerin yang lagi manggung terus sepatunya basah kena wudhu halaw geng konserku @cichitcuit @santisoendari.”

Keseruan itu merupakan bagian dari Edisi perdana Playfest Series yang digelar pada Minggu (28/6), dengan tema "Pass The Mic, Sing It Loud”. Playfest series sendiri merupakan rangkaian pre-event menuju diadakannya Playfest di 20 September 2020 nanti. Entertainmenti menjadi tema pertama yang diangkat ada Playfest Series Minggu (28/6) kemarin. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang digelar secara offline, kali ini Playfest hadir secara online. Meski berpindah platform, Playfest 2020 tetap mengusung semangat menjadi ekosistem kreatif dengan 3 pilar utama: ideas, art, & entertainment. Edisi perdana Playfest Series digelar pada Minggu (28/6) dengan tema "Pass The Mic, Sing It Loud".

Untuk memuaskan dahaga para netizen untuk berkaraoke bersama Reza Chandika dan Vidi Aldiano. Playfest mengajak 3 gank karaoke untuk ikut karaoke virtual. Mereka yang terpilih adalah gank karaoke yang sebelumnya telah mengikuti kuis di akun media sosial @playfestnarasi.

Para audiens diajak untuk ikut berkaraoke bersama HIVI!, Vierratale, Ian Kasela, dan Mario Ginanjar serta dipandu oleh duo Reza Chandika dan Vidi Aldiano yang tampil menghibur sepanjang acara. Adapun beberapa rangkaian acara yang dibawakan antara lain karaoke virtual, kongkow online, dan konser musik.

Playfest Series perdana ini tayang secara live di laman playfest.narasi.tv, YouTube Channel Narasi, YouTube Channel Najwa Shihab, serta Twitter dan Instagram Live @playfestnarasi.

Rangkaian acara Playfest 2020 masih akan hadir dengan berbagai konsep dan tema, hingga September mendatang. (RO/OL-12)