Sepekan Terakhir, Postivity Rate DKI 4,99%

SELAMA seminggu terakhir, dari 22 hingga 28 Juni angka positivity rate di Jakarta masih dibawah 5%. Rasio antara jumlah kasus yang terkonfirmasi positif dengan total pemeriksaan spesimen covid-19 diklaim sesuai target WHO.

"Dengan positivity rate testing PCR pada selama 22-28 Juni yaitu 4,99%, sesuai dengan target WHO kurang dari 5%," ungkap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Widyastuti dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (29/6).

Dalam periode sepekan terakhir, DKI melakukan pemeriksaan 2.116 tes per 1 juta penduduk. Jumlah ini, kata Dwi, melebihi 2,1 kali dari target WHO dengan 1.000 tes per 1 juta penduduk per minggu.

Secara kumulatif pula, Testing Rate untuk pemeriksaan PCR di Jakarta adalah 13.549 tes per 1 juta penduduk

Pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR) saat ini mencapai 296.360 sampel darah atau spesimen. Pada 28 Juni, dilakukan tes PCR pada 2.278 orang.

"1.642 di antaranya dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus baru, dengan hasil 95 positif dan 1.547 negatif," jelas Widyastuti

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga meningkatkan kapasitas pemeriksaan metode RT-PCR, dengan membangun Laboratorium Satelit Covid-19, berlokasi di sebagian lahan RSUD Pasar Minggu dan RSUD Duren Sawit sejak 9 April 2020 dan membangun jejaring dengan 41 laboratorium. (OL-8)