Blackpink Pecahkan Rekor Viewer

VIDEO musik terbaru Blackpink yang berjudul How You Like That telah ditonton lebih dari 60 juta kali dalam waktu singkat.

Lagu prarilis itu merupakan satu dari tiga lagu yang siap menyambut album penuh mereka pada September mendatang. Video musik How You Like That dirilis pada 26 Juni pukul 18.00 waktu Korea.

Hebatnya, belum sampai 24 jam, tepatnya kemarin pukul 09.08 waktu Korea, video musik Blackpink telah mencapai angka 60 juta penonton di Youtube. Yang berarti hanya butuh 15 jam dan 8 menit untuk mencetak sejarah baru.

Rekor sebelumnya dipegang grup idola Bts atau Bangtan Boys lewat video musik Boy with Luv yang mencapai 60 juta penonton dalam waktu 17 jam 45 menit. Jika dibandingkan dengan lagu-lagu Blackpink sebelumnya, How You Like That lebih bernuansa hiphop. Di sini, Jennie, Lisa, Rose, dan Jisoo terlihat sangat energik, powerfull, dan juga fierce.

Seperti yang sempat diungkap Rose dalam konferensi pers global yang dilakukan kemarin, video musik tersebut memiliki beragam set dan memang benar adanya. Setiap karakter anggotanya menggunakan set yang berbeda.

Koreografi baru dari Blackpink juga cukup membuat terpana. Tidak mengherankan jika nantinya akan ada banyak challenge dance untuk lagu ini, khususnya di Tiktok. Dari sisi musik, lagu ini memiliki ritme yang pelan di awal, kemudian semakin menghentak hingga iramanya berubah total. Kata-kata dalam lirik, Ha how you like that, you gon’ like that, that that that that, how you like that, sepertinya akan terus terngiang di kepala Blink sebutan fan Blackpink.



Sempurna

Video musik How You Like That dibuka Lisa yang mengenakan busana hitam-hitam dan dilanjutkan dengan Jennie yang membuka bait pertama lagu tersebut dengan nuansa berwarna biru, suasana tenang.

Lisa diperlihatkan sebagai solo rap, penampilan dan gayanya juga terlihat sangat berbeda. Karakternya digambarkan dengan begitu kuat dan berkarisma. Beberapa Blink pun memberikan pendapat di kolom komentar, seperti ‘Setnya, bajunya, para wanita itu! Semuanya sempurna,’ kata akun Exoasis.

Ada juga yang berkomentar, ‘Lagu ini akan terus di kepalaku untuk beberapa hari. Tidak, tapi untuk beberapa bulan,’ tulis akun Dan Lockwood. Blackpink membawakan lagu How You Like That untuk pertama kalinya dalam acara The Tonight Show yang dipandu Jimmy Fallon. (Ant/H-1)