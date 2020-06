Ika Natassa Tantangan Jadi Penulis Skenario

PENULIS novel Ika Natassa, 42, lebih dikenal melalui karya-karya seperti Critical Eleven, Twivortiare, hingga The Architecture of Love yang diangkat ke layar lebar.

Namun, kali ini, Ika menantang dirinya untuk menulis sebuah skenario miniseri Sementara, Selamanya yang rilis bulan ini. Ika mengatakan tantangan terbesarnya dalam menulis naskah skenario ialah beradaptasi dengan format yang berbeda dengan format penulisan novel seperti yang ia biasa lakukan.

“Formatnya beda. Kalau di novel, bisa sukasuka aku. Aku nulis novel enggak pernah pakai outline atau kerangka karangan, cuma ada ide kasar, ide kalimat pembuka, lalu let it flow aja, biarkan ceritanya membawa kita,” ujar Ika.

Lebih lanjut, Ika mengatakan skenario memiliki perhitungannya sendiri. Misalnya, satu lembar dari naskah sama dengan 1 menit adegan film. Format dari skenario pun memiliki detail latar tempat, waktu, dan karakter yang detail.

Di tengah situasi pandemi, ia harus berpikir keras bagaimana membuat cerita dengan latar, karakter, dan kru yang terbatas, tapi juga memiliki kisah dan tokoh yang kuat. (Ant/H-3)