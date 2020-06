Scarlett Johansson Tidak Terjebak Tekanan

AKTRIS Scarlett Johansson, 35, mengungkapkan bahwa industri hiburan dan perfilman Amerika Serikat masih berkutat dengan banyak stereotip, salah satunya terlihat kurus. Tekanan untuk menjadi kurus bahkan semakin memburuk dari waktu ke waktu.

“Aktor dan aktris selalu menghadapi tekanan agar tetap kurus,” jelas Johansson seperti dikutip femalefirst.co.uk beberapa waktu lalu.

“Ada salah satu adegan dalam film favoritku, All About Eve, ketika tokoh utamanya Better Davis mondar-mandir dalam ruangan karena marah. Kemudian ia mengambil cokelat, meletak kannya, mengambilnya lagi, mengembalikannya lagi. Pada akhirnya ia memakan cokelat itu. Itu pun setelah mengalami pertarungan batin, padahal hanya sebatang cokelat. Hingga kini, masih banyak tekanan dan stereotip yang kita alami, dan sekarang malah memburuk,” ujar pemain Marriage Story tersebut.

Berbeda dengan selebritas lain yang matimatian berusaha tetap kurus, pemeran Black Widow dalam serial Marvel itu memutuskan untuk mengabaikan tekanan tersebut dan ingin menjadi langsing bukan karena pencitraan, melainkan demi kesehatannya sendiri.

Johansson mengakui, ia terkadang menjadi paranoid dengan kesehatannya sendiri. Ia mengatakan menjalani diet alami dan ingin langsing, tapi tetap sehat. “Aku menjaga berat badanku, langsing tapi sehat. Memang ada cara yang sehat untuk menjaga berat badan, tapi juga ada cara yang tidak sehat,” ujarnya.

Johansson mengatakan, ia tidak ingin menghakimi cara tiap orang untuk menjaga berat badan. “Tapi buatku sendiri, aku khawatir jika terjebak pada gangguan makan. Aku lebih memilih menjaga kesehatan dengan cara yang natural,” imbuhnya.

Ketakutan Johansson mengalami gangguan makan bukan tidak berdasar. Ia mengakui pernah mengalami gangguan makan karena menjalani diet ekstrem untuk menurunkan berat badan demi peran dalam sebuah film. Johansson pun mendorong penggemarnya untuk segera berkonsultasi dengan ahli jika mengalami gangguan makan.



Vegan

Meskipun menjaga tubuh langsing agar sehat dengan cara natural, Johansson mengakui kondisi berbeda ia alami saat mempersiapkan diri untuk bermain dalam fi lm action seperti Avenger, yang tak hanya membutuhkan tubuh langsing, tapi juga fisik yang kuat dan bugar.

Pelatih pribadinya, Eric Johnson, mengatakan timnya mempersiapkan Johansson seperti mempersiapkan atlet untuk perlombaan sebelum syuting Avenger.

“Dengan menekankan pada performa, maka bentuk fisiknya mengikuti dengan sendirinya,” jelas Eric.



Latihan fisik yang dilakukan Johansson disebut Eric sebagai latihan kekuatan dasar yang terinspirasi plyometrics, angkat beban, dan gymnastics, seperti merangkak, pull up, dan ayunan kettleball.

Selain itu, Johansson memperhatikan makanan yang ia konsumsi. “Aku menggilir antara konsumsi makanan tinggi karbohidrat-rendah lemak dan rendah karbohidrat-tinggi lemak dengan menjaga asupan protein,” papar pemain film The Other Boleyn Girl itu.

Namun, Johansson mengakui, ia mengonsumi makanan yang berbeda untuk sehati-hari. “Aku cenderung vegan. Seperti oatmeal, buah segar, sayuran, salad, protein tanpa lemak dalam porsi kecil, tapi beberapa kali sehari,” ujarnya. (H-3)