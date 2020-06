Jelang Hari Bhayangkara ke-74, Polri Bagikan 600 Ribu Bansos

JELANG peringatan Hari Bhayangkara ke-74, Polri telah membagikan sekitar 600 ribu paket sembako ke seluruh daerah Indonesia.

Bukan hanya sembako, Polri turut membagikan uang tunai, serta alat pelindung diri (APD) bagi masyarakat yang terdampak covid-19.

"Kita berharap bantuan ini dapat sedikitnya meringankan beban saudara kita, masyarakat yang tidak mampu," ungkap Kapolri Jenderal Idham Azis, di Lapangan Baharkam Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/6).

Idham yang memimpin seremonial pemberangkatan mobil sembako berharap kegiatan berbagi itu dapat dirasakan dampaknga oleh masyarakat.

Sementara itu, Ketua panitia penyelenggaraan Hari Bhayangkara ke 74 Irjen Istiono menjelaskan, pembagian distribusi sembako dengan cara melakukan pendataan langsung agar tepat sasaran.

"Metode pembagian diupayakan by name, by adress, dan hunting. Sistem dengan protokol kesehatan dan mencegah kerumunan," tutur Istiono.

Bansos nantinya akan diserahkan kepada korban pandemi Covid-19, kalangan fakir miskin, karyawan yang kena pemutusan hubungan kerja, panti sosial, panti jompo, panti asuhan, purnawirawan, tenaga medis, dan kaum disabilitas.

Pembagian sembako itu dilakukan sejak 30 April 2020 dan akan terus dilanjutkan hingga usai puncak acara HUT Polri 1 Juli nanti. (OL-7)