WN Australia Jadi Direksi RS BUMN Pertamedika? Ini Faktanya

LINIMASA di Twitter diramaikan dengan tagar #TolakWnaJadiDireksiBUMN. Tagar itu disebarkan beragam akun Twitter yang menyebutkan Direktur Transformasi Bisnis holding Rumah Sakit Pertamedika adalah warga negara Australia.

Unggahan yang disebarkan sejak Kamis (25/6) malam menyebutkan salah satu direksi holding RS BUMN bernama Antonius Rainier Haryanto.

Berikut narasinya.

INFO BUMN

Warga Negara Australia bernama Antonius Reiner Haryanto diangkat menjadi Direktur Transformasi Bisnis HOlding Rumah Sakit BUMN Pertamedika.

Ini pertama kalinya Warga Negara Asing menjadi Direksi di BUMN Indonesia. #TolakWnaJadiDireksiBumn

Berdasarkan laman RS BUMN Pertamedika, pertamedika.co.id, Antonius Rainier Haryanto adalah direktur transformasi bisnis.

Dia adalah laki-laki yang lahir di Jakarta pada 15 April 1978. Antonius Rainier saat ini berdomisili di Jakarta.

Dia adalah alumnus Fakultas Teknik Sipil Universitas Katolik Parahyangan (2001), menyelesaikan Strata 2 – Teknik Manajemen Lingkungan di University of New South Wales, Sydney Australia (2003), dan sedang menyelesaikan Strata 3 – Built Environment di University of New South Wales, Sydney Australia.

PT Pertamina Bina Medika ditetapkan sebagai holding Rumah Sakit BUMN berdasarkan Surat Menteri BUMN Republik Indonesia No. S-736/MBU/12/2016 tanggal 21 Desember 2016 perihal Pembentukan Holding RS BUMN.

Sehingga, cuitan seputar Direksi PT Pertamedika adalah seorang warga negara Australia adalah salah atau disinformasi. (Ant/X-15)