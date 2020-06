Sumsel Tata Persiapan Kenormalan Baru

ZONA merah dan kuning yang semula mendominasi 17 daerah di Sumatra Selatan (Sumsel) dalam penyebaran virus korona baru (covid-19), kini berangsur membaik dengan munculnya zona hijau. Provinsi itu punsegera menata persiapan menuju kenormalan baru (new normal) dengan tetap menekankan disiplin melakukan protokol kesehatan.

Berdasar data Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sumsel, lima daerah yang masuk kategori zona hijau ialah Pagaralam, Ogan Komering Ulu (OKU), Lahat, Musi Rawas Utara, dan OKU Selatan. Daerah yang masih berada di zona kuning ialah Prabumulih, Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin, Muara Enim, Musi Rawas, Ogan Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir (Pali), OKU Timur, dan Empat Lawang.

Sementara itu, yang masih berstatus merah ialah Palembang, Banyuasin, dan Lubuklinggau. Meski sejumlah daerah merupakan zona hijau, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan penerapan kenormalan baru akan dilakukan dengan hatihati. "Kita belum melakukan new normal life (kenormalan baru), melainkan menuju new normal life. Untuk menuju new normal sebenarnya siap, tetapi harus ditata dulu.

Kalau kita sudah yakin dan hasil survei dari para ahli epidemiologi menunjukkan bahwa kita siap, saya akan canangkan new normal," katanya, kemarin. Ia juga mengatakan, kunci menuju kenormalan baru sekaligus memutus rantai penyebaran virus ialah kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan menerapkan pola hidup sehat. Oleh karena itu, Gubernur meminta masyarakat untuk tidak berkerumun, menjaga jarak, dan menghindari tempat tempat ramai. Selama di luar rumah juga harus disiplin mengenakan masker serta mencuci tangan sesering mungkin.

Menurutnya, ada ataupun tidak ada pendemi, pola hidup sehat dan protokol kesehatan harus selalu dilakukan. Apalagi, pandemi covid-19 tidak diketahui kapan akan berakhir, sedangkan vaksinnya hingga kini belum ditemukan.

"Dalam setiap kegiatan saya selalu mengimbau kepada masyarakat untuk disiplin melakukan protokol kesehatan dan pola hidup sehat. Karena dalam memutus mata rantai covid-19 bukan hanya pemerintah yang harus berperan, melainkan juga masyarakat," katanya.

Selain di Sumsel, dua dari tujuh daerah di Provinsi Bangka Belitung (Babel) juga menjadi zona hijau setelah seluruh pasien positif covid-19 di daerah tersebut sembuh. Kedua daerah itu ialah Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang.

Ketua Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Babel, Mikron Antariksa, mengatakan, angka total pasien yang sembuh di provinsi itu mencapai 85%. "Pasien positif covid-19 di Babel 148 orang. Dua di antara mereka meninggal dunia dan sembuh 135 orang atau 85%," kata Mikron.

Wisata Purwakarta

Pada tatanan kenormalan baru, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid- 19 Purwakarta, Jawa Barat, merekomendasikan untuk membuka kembali 62 destinasi wisata di daerah itu yang sempat tutup. Namun, wisata air dan wahana bermain anak-anak belum boleh dibuka.

"Kami akan mengeluarkan rekomendasi kepada 62 destinasi wisata untuk dioperasikan kembali. Semua lokasi sudah kami cek bersama Dinas Pariwisata didampingi jajaran TNI-Polri," kata Ketua Gugus Tugas Covid-19 Purwakarta, Anne Ratna Mustika. Menurutnya, pengelola tempat wisata sudah menyiapkan protokol kesehatan yang harus dijalankan. (RF/RZ/N-1)