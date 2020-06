Neno Fest: The Biggest Streaming Online Series

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama 6 bulan hingga sekarang ini telah berdampak terhadap seluruh sendi ekonomi dan sosial di masyarakat, tidak terkecuali industri hiburan Tanah Air. Namun, di tengah keterpurukan tersebut, industri hiburan harus memiliki inovasi dan terobosan agar tetap dapat menghibur masyarakat di rumah di tengah pandemi ini.

Agar tetap dapat mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah untuk #StayHome, NENO FEST hadir dengan memberikan pengalaman baru ber-festival di rumah dengan menghadirkan sederetan artis-artis papan atas Tanah Air.

Sebagai 'The Biggest Streaming Online Series', NENO FEST seri pertama ini akan live streaming selama 3 hari berturut-turut, mulai dari 26 hingga 28 Juni 2020. Dengan line up artis: HINDIA, AGATHA PRICILLA, NADIN AMIZAH, ROSSA, SHERYL SHEINAFIA, GEISHA, DMASIV, NOAH, KUNTO AJI, TULUS, dan WEIRD GENIUS.

Tiap artis akan membawakan konsep yang berbeda-beda dan hal ini akan memberikan pengalaman menonton konser streaming yang belum pernah ada dari konser streaming sebelumnya.

NENO FEST menargetkanjumlah viewer sebanyak 60.000 orang selama 3 hari live streaming dengan tiket yang dapat dibeli melalui GOTIX dan LOKET.COM.

Selain itu, hype konser streaming online terbesar se-Indonesia ini juga didukung oleh kerja sama dengan banyak radio partner serta jaringan media online seluruh Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut seputar NENO FEST dapat follow Instagram @istrigs.

New Normal, New fun, get a festive weekend with neno fest!