Sebulan, UOB Kumpulkan S$1,65 juta untuk Tanggulangi Dampak Covid

United Overseas Bank (UOB) mengumumkan penggalangan dana oleh kolega dan nasabah dari seluruh jaringan global UOB di seluruh dunia sebesar lebih dari S$1,65 juta. Dana ini terkumpul dalam sebulan dalam program UOB Heartbeat Covid-19 Relief Fund. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membantu petugas kesehatan garda terdepan dan kelompok masyarakat paling rentan di seluruh dunia untuk membekali mereka menghadapi tantangan dari pandemi.

Sepanjang bulan Mei, UOB telah melakukan kegiatan penggalangan dana melalui 18 jaringan kantor di dunia yaitu: Australia, Brunei, Kanada, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea, Mainland China, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, Inggris, Amerika Serikat, dan Vietnam.

UOB Heartbeat Covid-19 Relief Fund merupakan bagian dari kampanye #UnitedForYou Covid-19 Relief Fund UOB, yang menunjukkan komitmen jangka panjang Bank untuk bersama membantu nasabah, kolega dan masyarakat di seluruh dunia melewati masa-masa yang lebih baik.

“Selama masa krisis, masyarakat membutuhkan kita untuk kuat bersatu dan menjaga satu sama lain yang membutuhkan uluran tangan. Saya mengucapkan apresiasi atas dukungan dari kolega dan nasabah kami di seluruh dunia yang siap berkontribusi melalui program UOB Heartbeat Covid-19 Relief Fund untuk membantu para tenaga kesehatan dan masyarakat paling rentan di mana kami beroperasi,” kata Wee Ee Cheong, Deputy Chairman and Chief Executive Officer UOB.

Program UOB Heartbeat Covid-19 Relief Fund akan membantu 31 penerima manfaat di seluruh dunia untuk menyalurkan kepada tenaga kesehatan garda terdepan dan anak-anak serta keluarga yang rentan terdampak oleh pandemi.



Di Singapura, dana yang terkumpul akan disalurkan kepada The Community Foundation of Singapore’s Sayang Sayang Fund melalui program Healthcare Face Shields Project serta program Food from the Heart’s School Goodie Bag.

Melalui The Community Foundation of Singapore’s Sayang Sayang Fund melalui Healthcare Face Shields Project, UOB akan membiayai produksi 500.000 alat pelindung wajah cetak 3D untuk tenaga kesehatan Rumah Sakit Tan Tock Seng (TTSH) dan National Centre for Infectious Diseases (NCID).

Alat pelindung wajah ini dirancang khusus oleh NCID dengan tingkat kenyamanan lebih mengingat penggunaan alat pelindung diri dalam jangka panjang serta memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi penggunanya dibandingkan dengan peralatan pelindung pribadi tradisional seperti masker dan kacamata.

"Alat pelindung diri seperti kacamata yang saat ini digunakan oleh tenaga profesional kesehatan selama pandemi tidak dirancang untuk penggunaan jangka panjang dan kami sadar bahwa banyak yang merasa tidak nyaman selama mereka bekerja. Kami berterima kasih atas perhatian dan donasi UOB, dimana dana ini akan memungkinkan kami untuk meningkatkan dan mempercepat produksi pelindung wajah yang dirancang untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para tenaga professional kesehatan garda terdepan yang terus berjuang memerangi penyebaran Covid-19,” kata Catherine Loh, Chief Executive Officer of The Community Foundation of Singapore.



Rekan-rekan UOB di Singapura melakukan donasi dan mengisi catatan pribadi TTSH untuk memberikan semangat dan apresiasi kepada pahlawan kesehatan garis depan Singapura.



Kepedulian terhadap keluarga dan anak-anak yang kurang beruntung

Melalui UOB Heartbeat Covid-19 Relief Fund, UOB juga akan menyediakan pasokan makanan bagi hampir 900 keluarga. Keluarga ini dengan latar belakang kurang beruntung yang memiliki anak-anak yang sedang sekolah selama setahun sebagai bagian dari program Food from the Heart’s School Goodie Bag.

Bagi Amilah, seorang ibu tunggal berusia 41 tahun yang menghasilkan S$400 setiap bulan sebagai asisten toko roti, persediaan makanan bulanan yang disediakan melalui program Food from the Heart’s School Goodie Bag akan membantunya merawat kelima anak dan ayahnya yang lanjut usia.

“Penyediaan pasokan makanan secara reguler telah meringankan beban keuangan saya dan memberikan ketenangan pikiran, terutama selama akhir bulan ketika persediaan uang saya mulai menipis. Saya memiliki beban tanggungan keluarga besar. Selain anak-anak, saya juga merawat ayah saya yang sakit. Melalui program Food from the Heart’s School Goodie Bag saya juga mulai membuat makanan olahan sarden dari makanan pokok yang saya terima dan menjualnya sebagai bisnis rumahan. Penghasilan tambahan ini bisa menambah arus kas rumah tangga dan membantu meringankan beban keluarga,” ujar Amilah.



UOB Heartbeat Covid-19 Relief Fund merupakan bagian dari upaya Bank selama tiga bulan terakhir untuk membantu meringankan beban dan tekanan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat yang rentan terdampak dari pandemi. Salah satu inisiatif tersebut adalah UOB My Digital Space, sebuah program pendidikan yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan digital untuk anak-anak dari latar belakang yang kurang beruntung di seluruh wilayah dengan menyediakan perangkat pembelajaran digital yang terdiri dari laptop untuk setiap pembelajaran online.

Baru-baru ini, Bank juga meluncurkan UOB Art Explorer pada bulan Juni, program seni visual online yang dirancang untuk menghadirkan manfaat seni yang dapat diakses dari rumah di seluruh dunia. (RO/OL-10)