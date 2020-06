Infeksi Melonjak, Negara Bagian di AS Berlakukan Pembatasan Lagi

NEGARA-NEGARA bagian di AS, pada Rabu (24/6), memberlakukan kembali pembatasan, seperti karantina dan anjuran tetap berada di rumah, ketika kasus harian virus korona di AS mengalami lonjakan.

Menurut penghitungan Johns Hopkins University, ada lebih dari 35.900 kasus tercatat dalam 24 jam terakhir, dengan negara bagian yang padat penduduknya termasuk Florida, Texas dan California semua melaporkan catatan kasus harian mereka.

AS menjadi negara yang paling terpukul oleh pandemi, dengan jumlah korban meninggal akibat infeksi meningkat hampir 122.000.

Beberapa pejabat, termasuk gubernur Texas, yang melonggarkan pembatasan pada bisnis, tempat makan, pertemuan publik dan pariwisata, sekarang mendesak warga untuk kembali tinggal di rumah.

Tiga negara bagian di timur laut AS yang membuat kemajuan dalam mengalahkan pandemi, seperti New York, New Jersey dan Connecticut, meminta pengunjung yang tiba dari hotspot di AS untuk melakukan karantina.

Gubernur New York Andrew Cuomo mengatakan imbauan itu berlaku bagi pengunjung dari Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, South Carolina, North Carolina, Utah, dan Texas.

Texas, di antara negara bagian yang paling agresif dalam membuka kembali wilayahnya pada awal Juni, melihat kasus barunya mencapai 5.489 pada Selasa.

Gubernur Texas Greg Abbott memperingatkan warga Texas tentang penyebaran virus yang tidak terkendali. Menurutnya, tempat yang paling aman adalah tetap berada di rumah. Dan jika ada yang perlu keluar rumah, mereka harus mengenakan masker.

Sementara itu, Florida mencatat 5.508 infeksi baru pada Selasa, yang menjadikan totalnya lebih dari 109.000 kasus yang dikonfirmasi dan 3.281 kematian.

Gubernur Florida Ron DeSantis mengatakan negara bagian itu mengalami ledakan nyata dalam kasus-kasus barunya dan lonjakan pada rawat inap. (AFP/A-2)