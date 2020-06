Tim Semar UGM Raih Communication Award

TIM Semar Universtas Gadjah Mada berhasil meraih Honourable Mention Communication Award dalam ajang Virtual Off-Track Awards, Shell Eco-Marathon Asia 2020 yang digelar pada Rabu (3/6/2020) lalu. Penghargaan ini merupakan yang pertama kalinya diperoleh Tim Semar UGM selama mengikuti Off-track Award Shell Eco Marathon Asia.

Ketua Tim Semar Fikri Amanda Ramadhan dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6) menjelaskan kompetisi tahunan ini umumnya terbagi menjadi dua perlombaan, yakni on-track dan off-track.

"Perlombaan on-track diikuti oleh tim dengan mengikutsertakan produk mobil mereka," kata Fikri.

Sedangkan untuk off-track, peserta hanya menyerahkan dokumen tentang inovasi, branding, dan strategi timnya saja. Pada pelaksanaan tahun ini, tiap tim diberi waktu untuk mempersiapkan produknya sejak bulan Januari dan tenggat waktu pengumpulan pada bulan Mei.



Communication Award diberikan kepada tim dengan kampanye paling berpengaruh untuk mempromosikan atau branding dari tim tersebut. Tim yang mengikuti off-track harus menyerahkan communications plan, implementation summary, dan impact analysis. Dewan juri memilih karya Semar Urban UGM untuk menerima penghargaan Communication Award pada Shell Eco Marathon Asia 2020 ini karena dinilai touch the heart of their audiences with their personal stories.

Tim Semar yang dibimbing dosen Dr Jayan Sentanuhady ini beranggotakan 17 mahasiswa terdiri dari 15 mahasiswa Fakultas Teknik UGM dan dua mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

Fikri mewakili tim Semar UGM menyatakan rasa syukur atas pencapaian yang telah mereka raih tersebut. Ia menceritakan persiapan telah dilakukan timnya sejak bulan Januari dengan mengadakan rapat tiap minggu. Rapat tersebut bertujuan sebagai brainstorming untuk memikirkan konten apa yang harus diunggah berikutnya di media sosial mereka.

"Rapat awalnya dilakukan secara tatap muka akhirnya harus beralih secara daring akibat pandemi Covid-19," tutur Fikri.

Ia menyebut upaya tersebut telah terbayar dengan memperoleh Communication Award tersebut. Fikri berharap dengan penghargaan ini semua anggota tim lebih semangat untuk berjuang dalam ajang Shell Eco Marathon Asia 2021 mendatang. Harapannya, tahun depan mereka bisa memperoleh 2 prestasi sekaligus yaitu On-track Award dan Off-track Award pada kategori Urban Concept dan Prototype. (OL-3)