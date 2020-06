Pandemi Covid-19 Sebabkan Maraton New York City Tahun Ini Batal

SALAH satu ajang lari bergengsi dunia, New York City Marathon (Maraton New York City), resmi dibatalkan karena pandemi covid-19. New York Road Runner (NYRR) bekerja sama dengan kantor wali kota setempat memutuskan hal tersebut karena khawatir terhadap kesehatan dan keselamatan para pelari, penonton dan setiap staf yang terlibat.

"Membatalkan TCS New York City Marathon tahun ini sangat mengecewakan bagi setiap orang yang terlibat, tapi ini adalah langkah pasti yang kita ikuti dari perspektif kesehatan dan keselamatan," kata Chief Executive NYRR Michael Capiraso.

Lomba marathon 42km yang seharusnya digelar di New York pada 1 November itu bisa diikuti oleh 50.000 pelari dan ditonton lebih dari satu juta orang.

Mantan pemenang New York City Marathon Meb Keflezighi sangat menyayangkan pembatalan lomba tersebut pada tahun ini.

"Keputusan ini tidak pernah mudah, tapi menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat selalu menjadi keputusan yang tepat. Aku akan jumpa lagi di NYC untuk edisi ke-50 pada 2021," tulis Keflezighi di Twitter.

Para pelari yang telah mendaftar di lomba yang sedianya digelar untuk merayakan hari jadi ke-50 tahun bisa menguangkan kembali biaya pendaftaran atau menyimpannya untuk ikut serta pada salah satu edisi di tiga tahun ke depan.

Dari enam turnamen mayor maraton dunia, tiga di antaranya telah dibatalkan tahun ini karena krisis kesehatan global, yaitu New York, Boston dan Berlin Marathon.

Boston Marathon yang sedianya digelar April kemudian ditunda untuk September pada akhirnya harus dibatalkan untuk pertama kalinya dalam 124 tahun terakhir sejarahnya.

Penyelenggara Berlin Marathon juga harus membatalkan agenda mereka pada 26-27 September karena pemerintah setempat melarang ajang perkumpulan yang terdiri lebih dari 5.000 orang hingga 24 Oktober.

Sedangkan Tokyo Marathon berlangsung 1 Maret dengan diikuti oleh pelari elite saja. London menunda maratonnya dari 26 April ke 4 Oktober, dan Chicago Marathon masih dijadwalkan untuk 11 Oktober.(OL-5)