Honda Gelar Lomba Balap Virtual di Indonesia

DALAM menyambut kenormalan baru di tengah pandemi covid-19, PT Honda Prospect Motor (HPM) akan menggelar ajang balap. Namun kali ini, Honda berinovasi dengan menggelar Honda Racing Simulator Championship (HRSC), sebuah kejuaraan simulator balap secara daring yang untuk pertama kali digelar oleh pabrikan otomotif di Indonesia.

Business Innovation and Marketing & Sales Director PT HPM, Yusak Billy, menerangkan jiwa lomba tidak dapat dipisahkan dari Honda. Bahkan, sang pendiri Soichiro Honda pernah berkata, "If Honda does not race, there is no Honda." Untuk itu, dalam situasi sekarang, Honda tetap ingin mengedepankan semangat itu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

"Kami tidak ingin kondisi saat ini membatasi semangat kita untuk terus menyebarkan semangat lomba Honda ke lebih banyak orang lagi. Hari ini, kami akan memperkenalkan inovasi terbaru dari Honda, yakni HRSC," ungkap Billy dalam konferensi pers virtual, Kamis (18/6).

Kompetisi ini dibuka untuk umum, dan pendaftaran sudah dibuka mulai 15 Juni hingga 4 Juli 2020. Adapun kompetisi ini mulai bergulir mulai 4 Juli sampai dengan 29 Agustus 2020.

Kejuaraan ini mengusung konsep one make race (OMR). Nantinya, setiap peserta menggunakan mobil balap Honda Civic Type R Sport Version. Peserta akan mengumpulkan poin di sepanjang 6 seri yang digelar di sirkuit virtual, yakni Sirkuit Suzuka, Sepang, Silverstone, Interlagos, Zaandvoort, dan Estoril.

Bukan hanya bagi peserta yang berlomba, ajang ini juga dapat dinikmati langsung masyarakat umum. Setiap serinya dapat disaksikan secara langsung melalui akun Youtube dan Facebook @hondaisme.

Sementara itu, Adhi Parama Sugarda, Communication Strategy Manager HPM, menerangkan, pihaknya akan menyeleksi para peserta. Nantinya, sebanyak 60 peserta yang lolos tahap kualifikasi awal akan masuk ke dalam salah satu dari dua kategori yang tersedia, yakni kelas profesional dan amatir.

HPM telah menyediakan total hadiah sebesar Rp65 juta untuk lima orang terbaik dari setiap kelas. Dalam kesempatan tersebut, owner HM Engineering, Harris Muhammad, menyampaikan, simulator Rfactor 2 dipilih karena memiliki simulasi kendaraan yang realistis dengan tampilan grafi s memukau. "Kami ingin menyajikan pengalaman perlombaan balap yang mendekati kenyataan layaknya balapan di sirkuit," ujarnya. (Dro/S-2)