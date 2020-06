Dolar AS Menguat, Covid-19 Mengendalikannya

DOLAR AS menguat terhadap sekeranjang mata uang utama lain pada akhir perdagangan Rabu (Kamis, 25/6 pagi WIB), karena kenaikan kasus virus korona di Amerika Serikat. Kondisi ini mengurangi kepercayaan pada pemulihan ekonomi yang cepat, dan ketika AS membebankan tarif terhadap produk-produk Eropa.



Ketika jumlah kasus baru virus korona melonjak di banyak daerah di Amerika Serikat, gubernur New York, New Jersey, dan Connecticut yang pernah berada di pusat wabah mengumumkan bahwa mereka akan meminta pengunjung dari negara-negara dengan tingkat infeksi Covid-19 yang tinggi untuk dikarantina pada saat kedatangan.



"Pada akhirnya covid yang mengendalikan berbagai hal," kata Axel Merk, presiden dan kepala investasi di Merk Investments di Palo Alto, California.

"Konteksnya, tentu saja relevan karena dolar telah melemah dalam beberapa pekan terakhir, sehingga tidak perlu banyak untuk membalikkan tren itu," tambahnya.



Indeks dolar AS yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lain menguat 0,52 persen menjadi 97,141. Indeks masih turun lebih dari lima persen dari tertinggi tiga tahun di posisi 102,99 pada Maret. Pandemi virus korona menyebabkan kerusakan yang lebih luas dan lebih dalam pada kegiatan ekonomi daripada yang diperkirakan. Dana Moneter Internasional (IMF) akan mendorong lembaga untuk memangkas perkiraan output global 2020 lebih lanjut. Kekhawatiran tentang kenaikan tarif juga membebani sentimen risiko dan mendorong permintaan akan greenback.

Sementara Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk mengubah tarif untuk berbagai produk Eropa sebagai bagian dari sengketa pesawat mitra dagang, menurut pemberitahuan oleh Kantor Perwakilan Dagang AS pada Selasa (23/6). (OL-3)