Sheryl Sheinafia Ungkapan Hati dalam Lagu

PENYANYI Sheryl Sheinafia, 23, mengeluarkan karya terbaru di bawah naungan label Musica Studio. Sheryl mengunggah hal tersebut dalam akun Instagramnya pada Senin (22/6).

“Aku tulis lagu ini tahun lalu. Jauh sebelum pandemi ini muncul. Salah satu lagu yang pada saat itu mengalir begitu saja kata-katanya, hasil dari apa yang benar-benar aku rasa pada saat itu,” jelas pelantun Positif tersebut.

Sheryl mengatakan, dulu ia jarang memberi kesempatan pada dirinya sendiri untuk menerima rasa lelah atau sedih. Ia selalu meyakinkan diri agar tidak mengeluh dan tidak berhenti, dan pasti akan terbiasa dengan situasi apa pun. Setelah menulis lagu Okay, ia menyadari hal tersebut dan mengingatkan bahwa tidak masalah jika seseorang menghadapi hari yang buruk.

“Hari buruk itu nyata, dan itu enggak masalah. Semoga lagu ini bisa menjadi pengingat bahwa rasa sedih itu ada untuk dirasa. Sebagai pengingat bahwa gapapa untuk ngerasa ada apa-apa sekalikali. Yang penting besok kita mulai lagi. It’s okay. Okay? Okay,” tutur Sheryl. Ia menambahkan, lagu Okay tersebut telah tersedia di semua digital platform. (Ifa/H-3)