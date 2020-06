Indonesia Ajak ASEAN Tolak Aneksasi Tepi Barat

MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan isu Palestina yakni terkait rencana aneksasi Tepi Barat yang akan dilakukan oleh Israel dalam pertemuan ASEAN Political and Security Community Council (APSC) ke-35, Rabu (24/6).

Ia kembali menekankan rencana aneksasi tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Hal itu juga dapat memundurkan upaya diplomasi dan perdamaian serta melemahkan two state solution.

"Saya mengajak negara anggota ASEAN untuk dapat bertindak secara kolektif mendukung hak-hak Palestina dan menolak rencana aneksasi oleh Israel," kata Retno dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (24/6).

Ia pun mengatakan dalam pertemuan Extraordinary Ministerial Pledging Conference for UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) pada 23 Juni, Indonesia menyampaikan komitmen untuk memberikan kontribusi keuangan bagi Palestina.

"Kita sampaikan saat ini, semua negara sedang menghadapi situasi yang tidak mudah karena adanya pandemi. Namun, Indonesia masih memiliki hati dan komitmen untuk Palestina termasuk kontribusi finansial kita bagi UNRWA," ucapnya.(OL-5)