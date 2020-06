Evaluasi Uji Laik Fungsi, Tol Pekanbaru-Dumai Segera Beroperasi

REGULATOR Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS), PT Hutama Karya (Persero) kini tengah mempersiapkan beroperasinya jalan Tol Pekanbaru-Dumai (Permai) sepanjang 131 km. Kesiapan tersebut dilakukan setelah dilaksanakannya proses Uji Laik Fungsi (ULF) yang dilakukan mulai dari seksi 2 Minas-Kandis Selatan hingga seksi 6 Duri Utama-Dumai. Adapun sebelumnya, seksi 1 Pekanbaru-Minas sepanjang 9,5 km telah dibuka secara fungsional pada Mei lalu.

Senior Executive Vice President (SEVP) Divisi Pengembangan Jalan Tol (PBJT) Hutama Karya Agung Fajarwanto mengatakan kegiatan ULF yang dilakukan pada 17-19 Juni 2020 berjalan lancar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

"Jadi selama tiga hari tersebut, kami bersama beberapa stakeholder melakukan rangkaian ULF mulai dari pembukaan, peninjauan ke lapangan, hingga pembahasan atas temuan catatan dari kegiatan ULF ini," kaat Fajar di Pekanbaru, Rabu (24/6).

Fajar mengatakan Hutama Karya berterima kasih atas dukungan dari berbagaipihak terhadap pembangunan Tol Permai.

"Berkat usaha terbaik perusahaan untuk terus mendukung terealisasinya pengoperasian JTTS ruas Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 km sesuai dengan arahan Kementerian PU, kami telah melaksanakan ULF sebagai bagian dari tahapan operasional jalan tol," ujarnya.

Menurutnya, penyelesaian tol itu juga dapat terealisasi berkat kolaborasi Hutama Karya dengan anak perusahaannya yakni PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) sebagai kontraktor dan PT Hakaaston (HKA) sebagai penyuplai aspal. Sejauh ini, lanjut Fajar, tim ULF Tol Permai terbagi menjadi 3 sub tim yakni Sub Tim 2 Bidang Sarana Jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap, Sub Tim 3 Bidang Operasi dan Administrasi, dan Sub Tim 1 Bidang Keselamatan.

Kegiatan ULF hingga saat ini, Rabu (24/6), masih terus berlangsung dengan agenda pengecekan oleh Sub Tim 1 Bidang Keselamatan. Saat ini perusahaan tengah menunggu hasil ULF Tol Permai untuk dapat diterbitkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dari Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR.

"Kami optimistis semua proses ini dapat terlewati dengan baik sehingga Tol Permai yang telah dinanti masyarakat Riau dapat segera beroperasi," jelas Fajar.

Ketua Komisi IV DPRD Riau Iwan mengatakan masyarakat Riau dalam waktu dekat dipastikan akan segera menikmati Tol Permai. Hal tersebut disampaikannya usai kunjungan kerja ke jalan Tol Permai pada Selasa (16/6).

"Jalan tol ini cukup bagus dan telah sesuai dengan standar tol pada umumnya. Alhamdulillah kami sudah mencoba langsung tol ini dari Muara Fajar Pekanbaru ke Dumai hanya memakan waktu sekitar 1 jam 40 menit," ungkap Iwan.

Menurut Iwan, tol Permai akan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat Riau karena akan membuka konektivitas ke kawasan pariwisata Riau.

"Ini bisa memberikan dampak ekonomi nantinya. Untuk pedagang, pihak tol sudah memastikan 40 persen total space di rest area akan diisi oleh pedagang lokal," jelas Iwan. (OL-3)