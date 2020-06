Bintang Ip Man Produseri Dokumenter Tentang Covid-19

BINTANG film Ip Man, Donny Yen, akan berkolaborasi bersama produser Donna Gigliotti (Silver Linings Playbook) dalam memproduseri dokumenter Wuhan! Wuhan! Dokumenter ini merupakan ko-produksi AS-Tiongkok.



Wuhan! Wuhan! akan disutradarai oleh dokumentarian Tiongkok Gong Cheng (A Bite of China, Voice of the Earth) dan sutradara dokumenter Yung Chang (Up the Yangtze, China Heavyweight). Film dokumenter ini mengikuti kehidupan selama 36 jam dari berbagai karakter berbeda di kota Wuhan.



“Film ini adalah bukti universalitas dari pengalaman pandemi kolektif masyarakat, menunjukkan bahwa tidak peduli negara mana, tidak ada yang kebal terhadap penyakit, bahwa sebagai spesies manusia, kita memiliki kemanusiaan yang sama dalam perjuangan untuk bertahan hidup,” kata pembuat film dalam suatu pernyataan, dikutip dari The Hollywood Reporter.



Syuting dengan tim produksi berjumlah sekitar 30 orang kru, akan dimulai Yen pada awal musim semi tahun ini (22 September). Film tersebut dikatakan akan "menangkap kondisi nyata" dan berusaha untuk menceritakan kisah nyata dari petugas kesehatan yang merupakan garda terdepan saat melawan virus.

Selain itu, dalam film juga akan masuk karakter pengemudi sukarela yang memberikan tumpangan gratis setiap hari kepada para pekerja medis. Ada pula sosok tukang cukur yang secara sukarela melayani pekerja medis secara gratis, vlogger yang memberi obat kepada pasien, psikoterapis yang menawarkan konseling psikologis pasien, pengawas pembuangan limbah medis, pasangan yang menjalankan klinik pribadinya, dan para dokter dari ruang gawat darurat, yang berusaha menyelamatkan nyawa pasien. (M-1)