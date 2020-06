CERIA Raih Penghargaan 'Customer Journey Reimagination' 2020

Bank BRI meraih penghargaan 'Customer Journey Reimagination' dalam ajang Infosys - Finacle Client Innovation Awards 2020 yang diselenggarakan oleh Infosys Finacle pada Juni 2020. Pengukuhan ini menjadikan Bank BRI sebagai salah satu pelaku usaha perbankan dengan produk dan pelayanan digital terbaik.

Tercatat lebih dari 300 perusahaan Bank berkompetisi dalam 8 kategori Inovasi. BRI sendiri menang dalam kategori 'Customer Journey Reimagination': Think about unbundling and re-bundling the value chain' dengan produk Digital Lending CERIA.

Adapun, produk CERIA telah memenuhi beberapa kriteria yang telah di tetapkan, meliputi Innovation Quotient, Benefits Quotient (BQ), Complexity Quotient (CQ).

Corporate Secretary Bank BRI Amam Sukriyanto mengungkapkan, penghargaan ini menjadi motivasi perseroan untuk terus meningkatkan kualitas layanan digital dengan berinovasi dan menciptakan nilai baru untuk pertumbuhan perusahaan.

“BRI selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan finansial nasabah nya secara aman dan nyaman,” urai Amam.

CERIA merupakan produk pinjaman digital berupa aplikasi di smartphone yang memberikan kemudahan untuk pembiayaan transaksi melalui e-commerce dan online travel site.

Aplikasi ini menggunakan sistem digital verification, digital scoring, dan digital signature yang seluruhnya prosesnya dilakukan secara digital. Sehingga, mampu melakukan proses persetujuan limit pinjaman hingga maksimal Rp 20 juta dalam waktu 10 menit.

Dengan tenor yang fleksibel sampai dengan 12 bulan, pengajuan dapat dilakukan tanpa harus datang dan tatap muka dengan petugas bank. CERIA juga menawarkan bunga yang terendah dibandingkan dengan layanan keuangan digital serupa. Saat ini masyarakat sudah dapat mengunduh CERIA di sistem operasi Android, Play Store.

“Dengan memberikan berbagai kemudahan transaksi, Kami berharap lebih banyak lagi masyarakat yang menggunakan layanan perbankan BRI,” pungkas Amam. (OL-09)