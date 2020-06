Siapapun Bisa Jadi MC Profesional

"Enak ya jadi MC, kerjanya gampang. Hanya ngomong dikit-dikit plus senyum-senyum, dapat duit banyak,” komentar banyak orang ketika melihat profesi yang satu ini.



Apa sih MC atau lebih dikenal dengan Master of Ceremony? MC adalah orang yang akan memimpin serangkaian acara baik formal maupun non formal agar acara dapat berjalan lancar dan meninggalkan kesan positif. Kemampuan seorang MC dalam membawakan acara sangat menentukan apakah sebuah acara berlangsung lancar, sukses, meriah atau justru sebaliknya.





Menjadi seorang MC merupakan hal yang menyenangkan. Selain dapat menyalurkan bakat dan minat yang kita miliki, juga dapat bertemu dengan khalayak ramai dari para pejabat, para artis, politisi, tokoh-tokoh masyarakat dan sebagainya. Bertemu dan bergaul dengan banyak orang dari berbagai kalangan, membuat akses kita pun semakin terbuka lebar. Dari akses sekedar berkenalan sampai dengan peluang mendatangkan “job”.



Beragam acara membutuhkan jasa MC, mulai dari acara resmi seperti acara pemerintahan, wisuda, pernikahan, seminar, dan acara khusus lain. Hingga acara tidak resmi, seperti ulang tahun, pagelaran musik, gathering, dan acara lain.



Seringkali seorang MC karena begitu piawai dalam merangkai kata dengan kalimat indahnya dan mampu menghidupkan suasana, boleh jadi lebih popular daripada para pengisi acaranya. Dari sekian profesi dalam dunia entertain maka profesi seorang MC ini memang sangat menarik karena mampu memberi pesona dan warna pergaulan yang mengasyikkan.



Anda tertarik dan ingin terjun sebagai MC profesional, bekerja dan mendapatkan income dari profesi ini?



MC menjadi salah satu profesi pilihan saat ini. Sayangnya, mereka banyak yang berkembang sendiri-sendiri tanpa mendapat bimbingan yang memadai. Tidak heran, sangat sedikit MC yang dapat digolongkan sebagai MC profesional.



Buku Tip dan Trik Menjadi MC Profesional yang Menarik dan Memesona karya Nurul Huda M.Pd., C.P.S., C.T., N.L.P, sangat tepat untuk Anda yang ingin berkarier sebagai seorang MC. Karena buku ini merupakan pengetahuan dan panduan praktis tentang bagaimana cara menjadi MC profesional terkait sikap mental, keterampilan, citra diri, persiapan diri, sampai pada saat pelaksanaannya. Anda juga akan mendapatkan tip dan trik tentang bagaimana mempersiapkan mental dan kualitas diri sebagai MC yang memikat dan memesona. Hal ini akan menjadi “Brand” Anda pada kesuksesan, karena Anda dapat menciptakan suasana menjadi lebih hangat dan menyenangkan.



Segala sesuatu memang butuh proses. Pengalaman membuktikan, bahwa segala sesuatu yang kita impikan memang butuh tindakan nyata dengan cara berlatih, berlatih, dan terus berlatih. Di buku ini, Nurul Huda yang mengawali kursus MC di Rumah MC tahun 2015, akan memebrikan tips bagaimana agar Anda tidak perlu takut untuk memulai sesuatu dan menekuninya termasuk untuk menjadi MC Profesional. Pada setiap penampilan sebagai MC, apa pun acaranya harus dipersiapkan dengan baik.



Perempuan kelahiran Surabaya, 47 tahun lalu itu juga memberikan informasi bagaimana menggali kemampuan menyerap berbagai informasi, keterampilan bicara, kepiawaian mengolah kata, dan kalimat yang tepat, penampilan yang sesuai dengan jenis acara, termasuk kepekaan akan situasi jika terjadi perubahan yang mungkin terjadi. Menurut gambaran yang harus dipahami sebagai MC Profesional.



Menurut perempuan yang telah 17 tahun menggeluti dunia MC dengan berbagai jenis acara tersebut, dunia MC memang penuh tantangan. Karena itu, Anda harus mampu beradaptasi dengan berbagai lingkungan kerja dan karakter manusia, mengelola waktu dan energi supaya tampil bagus, terus-menerus menambah wawasan dengan banyak membaca dan bergaul, menerima dengan arif segala kritikan dan pujian. “Kalau Anda sudah mampu menguasainya, Anda akan merasakan pekerjaan ini sangat bermanfaat dan menyenangkan,” kata Nurul Huda.



Tidak salah bila Anda membaca buku ini. Didesain agar Anda mendapatkan pengetahuan tentang dunia MC dengan penyajian secara sistematis, terdapat contoh-contoh yang bisa dipraktikkan dengan mudah melalui tips dan triks yang relevan mulai dari nol (tidak bisa) menjadi handal (profesional). Anda akan mengetahui bahwa untuk menjadi MC profesional, bakat memang faktor penting, tapi bukan segala-galanya. Karena untuk menjadi MC profesional dapat dipelajari dan dikuasai oleh siapapun. Buku ini akan membuka jalan bagi Anda untuk menjadi MC profesional.(RO)