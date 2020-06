Kendalikan Korona, DKI Dongkrak Kapasitas Tes

DALAM rangka percepatan penanganan dan pengendalian pandemi covid-19, Pemprov DKI Jakarta terus meningkatkan kapasitas uji spesimen, baik melalui metode rapid test (RT) maupun polymerase chain reaction (PCR). Sterilisasi lingkungan, fasiltas umum, fasilitas sosial, fasilitas peribadatan melalui pembersihan, dan penyemprotan disinfektan juga digalakkan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia Tatri Lestari Handayani, memaparkan, hingga kemarin, terdapat penambahan jumlah uji spesimen.

“Secara kumulatif, pemeriksaan PCR sampai dengan 22 Juni 2020 sebanyak 255.690 sampel. Pada 22 Juni 2020, dilakukan tes PCR pada 3.310 orang, 2.841 di antaranya dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus baru dengan hasil 166 positif dan 2.675 negatif,” papar Dwi. Secara kumulatif, kasus positif covid-19 di wilayah DKI Jakarta, hingga kemarin, mencapai 10.123 kasus.

Disebutkan pula, testing rate untuk pemeriksaan PCR di Jakarta ialah 11.700 tes per 1 juta penduduk. “Dalam periode 1 minggu terakhir, sebanyak 2.034 tes per 1 juta penduduk, lebih dari target WHO 1.000 tes per 1 juta penduduk,” imbuhnya.

Totalnya sebanyak 196.340 orang pun telah menjalani RT dengan persentase positif covid-19 sebesar 4% dengan rincian 7.100 orang dinyatakan reaktif covid-19 dan 189.240 orang dinyatakan non-reaktif. Untuk kasus positif, hal itu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab secara PCR. “Apabila hasilnya positif, dilakukan rujukan ke Wisma Atlet atau RS atau dilakukan isolasi secara mandiri di rumah.”

Menurut Dwi, kapasitas tes di DKI memang terus bertambah setelah Laboratorium Satelit Covid-19 dibangun di sebagian lahan RSUD Pasar Minggu dan RSUD Duren Sawit sejak 9 April 2020. Pemprov juga membangkan pula jejaring dengan 41 laboratorium pemeriksa covid-19.

Pada bagian lain, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI dilaporkan terus melaksanakan sterilisasi lingkungan/ fasiltas umum/fasilitas sosial/fasilitas peribadatan melalui pembersihan dan penyemprotan disinfektan.

Kegiatan itu, menurut Humas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Mulat Wijayanto, dilakukan sebagai upaya pengendalian covid-19. “Dalam penyemprotan di Blok M Square dan Terminal Blok M, Senin (22/6) misalnya, dikerahkan 87 personel Damkar dengan menggunakan peralatan 25 unit portable sprayer dan1 unit mobil pompa medium pressure.”

Sebelumnya, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta juga telah melakukan penyemprotan ke berbagai tempat dan kawasan seperti Taman Mini Indonesia Indah, Taman Impian Jaya Ancol, Taman Margasatwa Ragunan, kawasan Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin, Kota Tua, hingga Masjid Istiqlal. (Put/Ssr/X-6)