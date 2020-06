Iis Dahlia Disangka Pria saat di Mekah

PENYANYI dangdut Iis Dahlia, 48, dikenal begitu khas dengan kumis tipisnya. Penampilan Iis sempat diragukan oleh seorang anak kecil ketika dia berada di Mekah. Hal itu diceritakan ketika Sule berkunjung ke rumahnya.

“Pernah di Mekah lagi makan, biasa tidur di hotel kalau makan di restoran. Tiba-tiba ada anak kecil, 10 tahun kali, terus tanya ‘Are you woman? Why you have mustache?’ Kenapa lu ada kumis?” kata Iis Dahlia di Sule Channel.

“Udah tahu gua lagi pakai mukenah habis salat, makan malam, gua bilang I’m strong woman (Saya ialah perempuan kuat),” lanjut pelantun Tamu tak Diundang tersebut.

Iis Dahlia mengatakan bahwa dia tipikal perempuan yang berbulu. Sempat ada bulu-bulu di kaki yang ingin dihilangkan. Iis Dahlia juga sempat mencoba menghilangkan kumis atau bulu-bulu halus di wajah. Namun, rasa gatalnya tak tertahankan.

Suaminya pun tak memedulikan persoalan kumis tipis tersebut. "Laki (suami) gua bilang, ya udah biarin aja," terang Iis. "Biarin aja, enggak menghilangkan kecantikan Teh Iis Dahlia," kata Sule.