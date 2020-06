Polri Kebut Berkas Perkara Kasus ABK WNI di Kapal Asing

TIM Penyidik Polri hingga saat ini masih melengkapi bukti dan berkas tiga perkara kasus anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) di kapal Long Xing 629 untuk proses pengiriman tahap I ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Ketiga berkas perkara tersangka sampai saat ini penyidik masih melengkapi untuk proses pengiriman tahap I ke JPU,” tutur Kasubdit III Dittipidum Bareskrim Polri Kombes John W Hutagalung, kepada Media Indonesia, Selasa (23/6).

Terkait perkara korporasi, John menyebut, penyidik akan melakukan proses pemberkasan lebih lanjut.

Seperti diketahui, penyidik telah menetapkan 3 tersangka an. Z selaku mantan Direktur PT. SMG, an. MK selaku Direktur PT. LPB dan an. S selaku penerima ABK PT. LPB dalam kasus ABK Kapal Long Xing 629.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono mengatakan penyidik memang masih melengkapi berkas perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ABK Indonesia Kapal Long Xing 629, tetapi ditegaskannya ada tiga tersangka yang sudah ditetapkan penyidik dalam kasus tersebut.

Sebelumnya, Polri telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) 14 warga negara Indonesia (WNI) anak buah kapal (ABK) Long Xing 629. Ketiga tersangka berasal dari tiga perusahaan, yakni PT APJ, PT LPB dan PT SMG.

