Ratusan Pengajar Dalami Metode Belajar Negara Maju  

SINAR Mas Land melalui Rumah Pintar BSD City menyelenggarakan Kuliah Nasional melalui aplikasi WhatsApp (Kulwa) tentang pembelajaran berbasis pemecahan masalah dengan rangkuman science, technology, engineering, art and math (STEAM).

Sebanyak 250 peserta dari para pendidik di seluruh Indonesia yang tergabung dalam komunitas Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) mengikuti kegiatan tersebut.

Pembelajaran online ini dibawakan oleh Heny Kristiani SSi MPd dan Febri Widiana Ratri SS. Keduanya adalah guru dari salah satu sekolah acuan GSM binaan CSR Sinar Mas Land, yaitu SMPN 20 Tangerang Selatan.



Heny Kristiani menerangkan STEAM merupakan pendekatan baru dalam dunia pendidikan dengan mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, arts, dan matematika dengan proses yang berfokus pada pemecahan masalah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari serta lingkup profesional.

“Negara-negara maju melakukan pendekatan ini dengan memberikan stimulasi kepada anak yang dapat merangsang kemampuan bernalar (higher order thinking skill) untuk mengejar nilai PISA (Program for International Student Assessment),” ulas Heny.



Ia menilai STEAM merupakan sebuah revolusi dalam pendidikan untuk menghadapi masa pandemi ini yang membuat proses belajar di sekolah dipindahkan ke rumah sehingga tekanan kepada para siswa menjadi lebih tinggi.

Dengan metode pembelajaran baru ini, lanjutnya, guru dapat mengajar dengan pendekatan active learning, yang mengkolaborasikan berbagai mata pelajaran. Hasilnya, proses belajar mengajar terasa menyenangkan dan para siswa pun dapat memiliki kecakapan abad 21.



CSR Department Head BSD City Sinar Mas Land, Maria Chatarina, mengimbuhkan Rumah Pintar BSD City terus memperkuat sekolah-sekolah GSM dengan meningkatkan keterampilan para pengajar melalui sejumlah pendekatan sederhana sehingga kebijakan pemerintah tentang Merdeka Belajar dapat diaplikasikan dengan baik. Lebih jauh lagi, metode tersebut menyiapkan anak-anak Gen Z untuk bersaing di kemudian hari.

"Kami berharap pula kiprah Sinar Mas Land dalam dunia pendidikan melalui Rumah Pintar BSD City dapat menjawab kebutuhan pasar dalam era revolusi industri 4.0.”



Kulwa tentang STEAM diselenggarakan dalam rangka Festival Pendidikan Sinar Mas Land ke-6 pada tahun ini. Sebelumnya, terdapat pula beberapa edukasi online dengan tema 'Tips and trik menulis esai yang baik asik dibaca'. Sesuai tema diajarkan cara menulis narasi dan argumentasi dalam karya tulis, Penumbuhan karakter selama pandemi covid-19, dan Teknik membuat video vlog menarik.

Topik tersebut dibawakan para profesional di bidang terkait, seperti Agatha Pertiwi (editor lepas dan penerjemah dari konsultan Via Dolorosa Language Service), Kevin Sucianto (social media strategist di Otro Design & Co dan media copywriter di Into The Light Indonesia), Jetty Maynur (Kepala Sekolah MIN 3 Tangsel), dan Dewi Utari (editor konten video, CSR Sinar Mas Land BSD City). (S-1)