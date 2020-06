Phil Foden Bayar Kepercayaan Pep

Phil Foden membayar kepercayaan yang diberikan Pep Guardiola dengan 2 gol saat diturunkan sebagai starter melawan Burnley dalam lanjutan Liga Primer, Selasa (23/6) dini hari tadi.

Foden mencetak brace gol membantu timnya menang telak atas Burnley 5-0. Gelandang berusia 20 tahun ini sekaligus menunjukkan bahwa dia bisa menjadi andalan anak asuh Pep.

Didikan akademi klub itu sudah masuk tim sejak musim 2017-2018. Namun, Foden sangat jarang mendapatkan kesempatan tampil bersama tim utama.

Pep selalu mengingatkan tidak ada tiket mudah untuk masuk ke starting line-up. Foden diminta berjuang untuk bersaing dengan Kevin De Bruyne, David Silva, Ilkay Gundogan, dan Bernardo Silva. Dia dituntut untuk menyamai kualitas, energi, dan konsistensi mereka.

Namun Pep tetap memuji Foden lantaran ketika dipercaya untuk tampil, dia tidak mengecewakan. Pria asal Spanyol itu yakin Foden akan menjadi pilar penting Man City hingga 10 tahun ke depan.

“Saya sudah katakan berulang kali, ketika dia bermain, dia tidak pernah bermain buruk. Dia suka bermain sepakbola. Ketika libur, dia memilih bermain bersama teman-temannya. Setiap kali tampil buat kami, dia selalu bermain di level yang tinggi,” ujar Pep Guardiola dilansir dari BBC, Selasa (23/6).

“Dia masih berusia 20 tahun dan butuh terus berkembang. Dia akan menjadi pemain penting untuk klub ini selama satu dekade ke depan,” lanjutnya.

Sementara itu bagi Foden, kepercayaan yang diberikan Pep tidak akan disia-siakan. Baginya, pertandingan melawan Burnley adalah penampilan terbaiknya.

"Saya pikir itu adalah permainan terbaik saya di City. Saya masih belajar setiap hari, saya masih muda dan masih memiliki jalan panjang, tetapi saya senang ketika saya menempatkan penampilan seperti itu,” kata Foden dilansir dari Skysports.

Selain dua gol Foden, dua gol Riyad Mahrez (43', 45') serta David Silva (55') membantu kemenangan The Citizen. Hasil itu memperpanjang nafas The Citizen dalam perburuan gelar Liga Primer. Berada di posisi kedua, City telah mengemas 63 gol atau tertinggal 20 poin dari Liverpool yang berada di posisi puncak.

Kemenangan City membuat Liverpool dipastikan belum bisa mengamankan trofi juara Liga Primer musim ini di kandang mereka, Stadion Anfield, Kamis (25/6) saat melawan Crystal Palace

The Reds berharap Man City ditahan imbang atau kalah saat melawan Chelsea di pekan ke-31, Jum’at (26/6) dini hari nanti. Tapi jika Man City menang juga lawan Chelsea, pertarungan The Reds dan The Citizens di pekan selanjutnya menjadi penentu. (OL-14)