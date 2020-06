Lee Min-Ho Berulang Tahun Dibanjiri Kado

AKTOR utama film drama berseri The King: Eternal Monarch, Lee Min-ho, merayakan ulang tahunnya yang ke-33 pada 21 Juni, kemarin. Beragam ucapan dan foto kenangan di unggah para penggemarnya di media sosial, menanti Lee bersuara.

Penantian mereka pun terbayar saat foto Lee yang berdiri di tengah ratusan kado, kue, dan bunga muncul tadi malam. “Thank you everyone, U all made today as a special day,” kicau Lee di akun Instagram miliknya.

Lee yang mengenakan jaket abu-abu hoodie dan tengah menggendong anjing tampak sangat gembira. Bagi para fan, aktor Lee Min-ho yang lahir pada 22 Juni 1987 di Heukseok-dong, Seoul, Korea Selatan, dianggap sebagai ‘cinta pertama’ mereka dalam dunia drama Korea. Dilansir dari Strait Times, Lee Min-ho memiliki pengikut sebanyak 65 juta di Facebook, Instagram, Twitter, dan Weibo.

Aktor dengan followers terbanyak di Korsel itu memulai debut di dunia hiburan pada 2006 melalui drama Secret Campus. Namanya mulai tenar seusai membintangi drama Boys Over Flowers (2009) dan popularitasnya berlanjut hingga The King: Eternal Monarch (2020).

“Aku sangat menghargai kalian telah mendukungku dalam setiap langkah karierku,” ujar pemeran Raja Lee Gon itu saat merayakan 14 tahun debutnya di dunia hiburan pada 10 Mei lalu. (H-2)