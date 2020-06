Iqbaal Ramadan Berkaca dari Luar

KARENA berkuliah di negeri orang, aktor Iqbaal Dhiafakhri Ramadhan, 20, mengaku lebih bisa memahami dirinya sendiri.

Ia juga mampu berkembang secara personal karena tinggal sendiri dan jauh dari sorot ketenaran. Hal itu diungkapkannya dalam siaran langsung di Instagram bersama produser Mira Lesmana pada sesi Cabin Fever Miles Films, kemarin. “Berada di luar (Indonesia) mengajarkan aku untuk melihat ke dalam,” aku pria kelahiran Surabaya, 28 Desember 1999 itu.

Iqbaal memulai karier di dunia hiburan sejak belia. Saat itu, ia mulai dari panggung musikal sebelum berakting di layar lebar hingga tergabung dalam kelompok vokal Coboy Junior. Oleh sebab itu, personel Svmmerdose ini merasa ia tidak pernah sendirian.

“Aku merasa enggak pernah sendirian, enggak pernah belajar untuk berefl eksi. Sampai kemudian aku bisa belajar hal itu ketika umurku 16 tahun,” tuturnya.

Di usia itu, Iqbaal baru lulus dari SMA Global Islamic School Condet. Ia memutuskan untuk menempuh precollege di Armand Hammer United World College of the American West, Montezuma, New Mexico, Amerika Serikat, selama 2016-2018. Saat itulah, diakui Iqbaal, matanya mulai terbuka.

Dalam karier Iqbaal, sutradara Mira Lesmana dan Riri Riza merupakan dua orang yang cukup berjasa menemukan bakatnya saat membidani pentas musikal Laskar Pelangi (2010-2011). Iqbaal berperan sebagai Trapani di sana. Pemeran Minke dalam Bumi Manusia itu pun merasa sangat berterima kasih kepada Mira dan Riri karena telah ikut berperan membawanya hingga titik saat ini.

Bekerja bersama orang-orang yang berada jauh di atas usianya seperti Mira dan Riri ialah sebuah kesempatan berharga bagi Iqbaal. Suka tidak suka, relasi itu membuat pemikiran Iqbaal lebih dewasa dari remaja seumurannya.

“Aku butuh main sama seumuranku. Tapi ketika mencoba itu, malah rasanya kita beneran punya tontonan yang berbeda, baca hal yang berbeda. Jadi, ketika berada di luar, aku bisa beneran bisa tahu siapa aku sebenarnya,” lanjutnya.



Film terbaru

Hingga saat ini, Iqbaal masih menimba ilmu di jurusan komunikasi Monash University, Australia. Meski popularitasnya terus melambung dan gemerlap dunia hiburan menawarkan ‘candunya’, Iqbaal bergeming. Ya, semua itu tidak mampu menggoyahkan semangat Iqbaal untuk belajar, memprioritaskan pendidikan di samping kariernya.

Perannya sebagai pelaku seni peran juga tak putus. Saat ini, Iqbaal tengah menanti rilis film terbarunya, Ali & Ratu Ratu Queens (ARRQ), yang bakal tayang tahun ini, tapi belum pasti jadwal rilisnya karena ikut terdampak pandemi covid-19. Proyek ini datang bahkan sebelum Iqbal membaca naskah Bumi Manusia.

“Penggambaran ratu-ratu ini bagus sekali. Kita butuh lebih banyak karakter strong female,” pungkas aktor yang mengawali debutnya di film besutan Rudi Soedjarwo berjudul 5 Elang sebagai Rusdi pada 2011 lalu. (H-2)