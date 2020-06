Raih Juara Inovasi Tatanan Normal Baru, Bali Dapat Rp5 Miliar

PEMPROV Bali menyabet Piagam Juara Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru, Produktif dan Aman dari Covid-19 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri. Bali meraih dua penghargaan sekaligus dari dua kategori yang dilombakan.

Kategori pertama, Bali berhasil meraih Juara I untuk sektor/kluster Pasar Tradisional. Atas prestasi ini, Pemprov Bali mendapat hadiah berupa tambahan dana insentif daerah (DID) sebesar Rp3 miliar. Untuk kategori kedua, Bali juga berhasil menyabet Juara II untuk kategori Transportasi Publik dengan tambahan nominal untuk DID Rp2 miliar, sehingga totalnya mendapatkan DID Rp5 miliar.

Penyerahan hadiah berlangsung di Sasana Bhakti Praja Gedung C, Jakarta oleh Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto dan diterima Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Senin (22/6).

Dari rilis yang diterima dari Humas Pemprov Bali menyebutkan, kegiatan yang dilaksanakan Kemendagri ini berdasarkan keharusan untuk semua pihak untuk kembali aktif dalam tatanan kehidupan di segala bidang kegiatan sehingga dibutuhkan inovasi dan kreativitas agar kegiatan ekonomi produktif tetap berjalan tetapi aman dari covid-19. (OL-13)

Baca Juga: Pasar Tradisional Wulandoni Raih Penghargaan New Normal