Ada Kejanggalan PPDB SMA di Jabar, Ini Pos Pengaduannya

HASIL penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA/SMK negeri di Jawa Barat (Jabar) tahun ajaran 2020/2021 diumumkan Senin (22/6), mulai pukul 14.00 melalui situs https://ppdb.disdik.jabarprov.go.id/. Proses seleksi siswa tahap I ini dilakukan terhadap pendaftar dari jalur prestasi, afirmasi, perpindahan orangtua, dan anak guru yang dimulai pada 8-12 Juni kemarin.

Ketua Panitia PPDB SMA/SMK Jawa Barat 2020 Yesa Sarwedi mengatakan, siswa dan orangtua diminta untuk memahami setiap peraturan terkait penjaringan ini. Terlebih, PPDB kali ini sepenuhnya dilakukan secara online.

"Untuk pendaftaran ulang bagi yang keterima di sekolah tujuan, bisa dicek di situs resmi PPDB," kata Yesa di Bandung, Senin (22/6). Dia memastikan pihaknya berupaya sebaik mungkin dalam melaksanakan seleksi siswa baru ini.

Salah satunya dengan menjamin terciptanya proses seleksi yang objektif, transparan, nondiskriminatif, dan berkeadilan. Bahkan, pihaknya memberikan ruang bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan PPDB kali ini.

"Kami membuka layanan hotline pengaduan di setiap kantor cabang dinas pendidikan. Sekaligus untuk memberi informasi apapun terkait PPDB," katanya.

Layanan ini bisa diakses orangtua di seluruh Jawa Barat sehingga diharapkan masyarakat akan semakin paham karena bisa mendapat informasi apapun terkait PPDB ini. Dia juga meminta orangtua dan siswa tidak lolos seleksi pada tahap I ini agar tetap tenang karena masih bisa mengikuti seleksi tahap II melalui jalur zonasi yang akan dimulai pada 25 Juni - 1 Juli mendatang.

Sementara itu, PPDB SMP negeri di Kota Bandung tahun ajaran 2020/2021 akan diumumkan pada Senin (22/6) mulai pukul 18.00. Berdasarkan informasi dari situs ppdb.bandung.go.id, ada keterlambatan dibanding pengumuman PPDB SMA/SMK karena masih dilakukannya validasi dan filterisasi data.

Berikut layanan pengaduan PPDB SMA/SMK 2020 yang disiapkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat:

-Wilayah I (Kabupaten Bogor): akun instagram @cadisdikwil1 atau nomor

telepon 082121069911 (an Ridwan Mujani, Kasi Pengawasan KCD Pendidikan)

-Wilayah II (Kota Bogor dan Depok): akun instagram cadisdikwil2 atau

081322940008 (an Budhiman)

-Wilayah III(Kota dan Kabupaten Bekasi): akun instagram @cadisdik3 atau

0818629919 (an Awan Suparwana).

-Wilayah IV (Kabupaten Karawang, Subang, dan Purwakarta): akun instagram

cadisdikwil4 atau 081321633722 (an Wiwin Widiawati)

-Wilayah V (Kabupaten dan Kota Sukabumi): akun instagram cadisdik5 atau

081295951110 (an Nurdin)

-Wilayah VI (Kabupaten Cianjur, Bandung Barat): akun instagram

cadisdikwil_6 atau 082119647206 (Tapip Nugraha)

-Wilayah VII (Kota Bandung dan Cimahi): akun instagr cadisdik7 atau

085321472086 (an Jajat Sudrajat)

-Wilayah VIII (Kabupaten Bandung dan Sumedang): @cadisdik_wil_8 atau

082112865099 an Iwan Chrisnawan

-Wilayah IX (Kabupaten Indramayu dan Majalengka): instagram

@cadisdik_wil_9 atau 081222961314 (Pardomuan Pakpahan)

-Wilayah X (Kota dan Kabupaten Cirebon, Kuningan) : @cadisdikwilx atau

082315111159 (Eang Umar)

-Wilayah XI (Kabupaten Garut): @kcd_wilayah_11 atau 082119472811 (Yayat

Supriatna)

-Wilayah XII (Kota dan Kabupaten Tasikmalaya): @kcd12.disdikjabar atau

085223823131 (Endang Sutisna)

-Wilayah XIII (Kabupaten Ciamis, Banjar, dan Pangandaran):

@cadisdikwil13 atau 085860263092 (Arso Budi). (OL-13)