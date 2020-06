Hingga Juni, Restrukturisasi Kredit Tembus Rp777 Triliun

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding restrukturisasi kredit perbankan dan perusahaan pembiayaan mencapai Rp 777,72 triliun hingga 16 Juni.

Nilai itu terdiri dari realisasi program restrukturisasi kredit 102 perbankan terhadap 6,27 juta nasabah. Per 15 Juni, besarannya mencapai Rp 655,8 triliun.

"Dari jumlah tersebut, outstanding untuk UMKM mencapai Rp 298,8 triliun untuk 5,17 juta debitur. Sedangkan non-UMKM sudah Rp 356,98 triliun untuk 1,1 juta debitur," jelas Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (22/6).

“Ini dilaporkan ke OJK per minggu, per bank, per jenis kredit. Jadi kami mempunyai data yang lengkap soal ini,” imbuhnya.

OJK memperkirakan program restrukturisasi kredit menyasar 15,29 juta debitur. Terdiri dari 12,69 juta debitur UMKM dan 2,60 juta debitur non-UMKM. Dari jumlah tersebut, besaran kredit yang direstrukturisasi ditaksir mencapai Rp 1.325,52 triliun. Itu mencakup Rp 553,93 triliun untuk UMKM dan Rp 798,59 triliun untuk non-UMKM.

Menyoroti perusahaan pembiayaan, program restrukturisasi kredit sudah menyentuh 3,4 juta debitur. Adapun nilainya mencapai Rp 121,92 triliun. Data itu berpotensi meningkat. Sebab, masih ada 507 ribu kontrak dari total permohonan restrukturisasi kredit sebesar 4,15 juta.(OL-11)