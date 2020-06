Cegah Korona Polda Metro Jaya Disemprot Disinfektan Memyeluruh

BERAGAM upaya pencegahan dilakukan untuk menghentikan penyebaran virus korona (Covid-19). Salah satunya dengan rutin melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah titik yang berpotensi menjadi sarang virus.

Upaya pencegahan penyebaran Covid-19, dengan penyemprotan disinfektan juga dilakukan di Polda Metro Jaya. Dengan menggandeng perusahaan disinfektan Konten Indomedia Pratama (KIP), penyemprotan dilakukan dengan menggunakan teknologi disinfektan all in one atau menyeluruh, yakni sebagai disinfeksi dan membersihkan diri dari Covid-19 juga membunuh bakteri dan jamur dan mampu berlangsung minimal 30 - 90 hari.

"Kami memberikan solusi untuk pencegahan Covid-19 pada bangunan residensial dan komersial yang akan di desinfeksi selama wabah corona virus ini, dapat terasa merasa lebih nyaman dan sehat, karena pelapisan disinfektan dan pembersihan berlangsung minimum selama satu bulan di dalam gedung dan tiga bulan di luar rumah. Disinfektan ini tidak beracun dan juga aman untuk kulit manusia, tidak menyebabkan iritasi pada kulit dan mata," Presiden Direktur KIP Sarwo W. Wargono, didampingi Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo, Minggu (21/6)

PT. Konten Indomedia Pratama adalah perusahaan disinfektan profesional di Indonesia yang bermitra dengan perusahaan Jerman Watch Water GmbH (Perusahaan No. 1 di Jerman untuk produk adsorpsi, Filtrasi, dan Disinfeksi), siap mendukung dan berperan memberikan solusi untuk pencegahan Covid-19. (OL-13)

Baca Juga: Kabar Baik, Wisma Atlet Pulangkan 3.084 Pasien Covid-19