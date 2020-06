Siap Rilis, Animasi Perdana Studio Ghibli dengan CGI

Studio Ghibli telah merilis serangkaian foto dari film mendatang mereka, Aya and the Witch.

Film itu didasarkan pada buku anak-anak Earwig And The Witch karya almarhum Diana Wynne Jones - penulis di balik Howl’s Moving Castle - film baru yang disutradarai oleh putra Hayao Miyazaki, Goro. Adapun Hayao Miyazaki ialah animator kawakan pendiri Studio Ghibli. Ia menyutradarai beberapa hit klasik studio itu seperti Castle in the Sky dan My Nighbour Totoro.

Aya and the Witch akan menjadi film pertama Studio Ghibli dalam enam tahun terakhir. Ghibli pun akhirnya mengikuti tren dengan menyematkan teknologi CGI dalam film itu, berbeda dengan gaya mereka yang biasanya digambar tangan.

Dari pernyataan yang diterjemahkan tentang Aya and Tje Witch awal bulan ini (9 Juni), salah satu pendiri dan produser Ghibli, Toshio Suzuki, bertanya: “Setelah virus korona, bagaimana perubahan dunia? Itu perhatian terbesar bagi banyak jenis orang sekarang. Bahkan industri film dan televisi tidak dapat menghindarinya.

“Bisakah Aya and The Witch berhasil setelah korona? Saya memikirkan hal itu berkali-kali ketika saya menonton rekaman awal. Kemudian saya menyadari bahwa karakteristik besar dari film ini adalah kebijaksanaan Aya. Kalau saja kita memiliki kebijaksanaan, kita dapat mengatasi apa pun di era apa pun. Ketika saya memikirkan hal itu, saya merasa lega.”

Suzuki melanjutkan: “Jika Pippi Longstocking adalah kisah gadis terkuat di dunia, Aya adalah kisah gadis paling cerdas di dunia. Aya nakal tapi entah bagaimana imut. Saya harap dia dicintai oleh banyak tipe orang."

“Ngomong-ngomong, kupikir Aya mengingatkanku pada seseorang, lalu ternyata itu adalah Goro sendiri, yang merupakan sutradara film tersebut. Ketika saya mengatakan itu kepadanya, dia tampak malu-malu."

Aya And The Witch pada awalnya dijadwalkan untuk tayang perdana pada Festival Film Cannes 2020, tetapi acara tahunan itu dibatalkan awal tahun ini karena wabah coronavirus. Film Ghibli mendatang tersebut, bagaimanapun, masih diumumkan sebagai salah satu seleksi resmi Cannes untuk 2020 awal bulan ini. (NME/M-2)