DBS Indonesia Catat Pertumbuhan Transaksi Digital selama PSBB

PERBANKAN digital milik Bank DBS Indonesia, digibank by DBS, mencatat pertumbuhan transaksi online selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Peningkatan transaksi online sebesar 75% berlangsung pada fitur Bayar & Beli dan penggunaan kartu debit. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan perilaku konsumsi masyarakat selama menjalankan aktivitas hanya dari rumah.

Bank DBS menyadari peran teknologi di masa depan akan mengubah pola kehidupan manusia termasuk kegiatan perbankan. Oleh karena itu, Bank DBS secara gesit melakukan transformasi digital secara menyeluruh, beralih dari bank konvensional menjadi bank digital dengan meluncurkan digibank by DBS di Indonesia sejak tahun 2017.

"Peningkatan transaksi keuangan yang kami alami menunjukkan bahwa fitur dan layanan perbankan digital memudahkan nasabah untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan transaksi keuangan mereka, terlebih saat ini kita memasuki era normal yang baru. Sejalan dengan misi kami 'Live more, Bank less'," ujar Managing Director Head of Digital Banking Group PT Bank DBS Indonesia, Leonardo Koesmanto, dalam keterangan resmi, Senin (22/6).

"Strategi kami adalah terus mengembangkan inovasi teknologi, dengan menghadirkan berbagai layanan keuangan di dalam aplikasi digibank by DBS, mulai dari remittance hingga wealth management yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja hanya melalui genggaman," tuturnya.

Penggunaan kartu debit digibank by DBS untuk transaksi online juga memperlihatkan peningkatan positif di masa pandemi. Volume dari transaksi online tersebut mencapai dua kali lipat dari volume penggunaan kartu debit untuk transaksi offline dibanding sebelum masa pandemi.

Selain itu, tabungan dan deposito yang ditempatkan oleh nasabah ritel di digibank juga mengalami peningkatan hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Digibank by DBS bertujuan untuk memberikan pengalaman perbankan yang lengkap, mudah, praktis, dan tanpa hambatan, melalui serangkaian produk dan layanan revolusioner seperti: Fitur Bayar & Beli, yang memudahkan nasabah melakukan berbagai transaksi harian seperti membeli pulsa, top-up uang elektronik dan sebagainya hanya dalam beberapa kali klik.

Selanjutnya, investasi melalui fitur deposito dan membeli surat berharga negara melalui fitur e-SBN, di mana saja tanpa harus ke kantor cabang. Kemudian, Kredit Tanpa Agunan (KTA) Instan, hingga Rp80 juta, dengan proses persetujuan kurang dari satu menit.

Selain itu, transfer valas, dengan FX Rate Juara, tanpa biaya, kirim dan terima di hari yang sama, akses 24/7 tanpa perlu ke kantor cabang, ke lebih dari 20 negara, dengan tujuh mata uang asing (USD, SGD, AUD, EUR, HKD, CAD, GBP).;

Fasilitas lainnya, kartu kredit, memungkinkan nasabah dapat memonitor penggunaan kartu kredit hanya melalui aplikasi, penukaran rewards kartu kredit digibank ke miles untuk upgrade kelas penerbangan, bahkan mengubah transaksi selama liburan menjadi cicilan melalui aplikasi digibank by DBS.

Saat ini, digibank by DBS sedang mengembangkan fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasinya, khususnya wealth management guna mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi mengelola keuangan.

Dalam waktu dekat, digibank by DBS berencana akan meluncurkan Rekening Valas serta fitur Jual Beli Obligasi yang diharapkan akan menambah pilihan bagi nasabah dalam menyimpan dan mengembangkan kekayaan mereka. (A-2)