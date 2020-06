Reino Barack Enggan Rayakan Ulang Tahun

PENGUSAHA muda Reino Barack genap berusia 36 tahun, kemarin.

Seperti tahuntahun sebelumnya, laki-laki berdarah Jepang itu tidak mengadakan acara khusus di hari lahirnya sebab bagi Reino, ulang tahun ialah hari pertambahan usia yang tidak perlu dirayakan.

“Saya itu berpikir, ya, menurut saya pribadi, ulang tahun itu seharusnya enggak dirayakan karena you are getting older, not younger, you are not in a position to celebrate,” kata Reino Barack saat Ngobras bersama Widya Saputra di Medcom.id, Jumat (19/6).

Suami penyanyi Syahrini itu menganggap datangnya hari ulang tahun berarti usia bertambah, semakin tua, dan semakin didekatkan pada hari ajalnya. Selain menjaga kedisiplinan diri, bertambahnya usia membuatnya makin mendekatkan diri kepada Tuhan.

“Dan ini saya sudah mikir sejak lama sekali, and this is the reason why I do not celebrate birthday, its not something you should celebrate, because I mean explicitly, you are one day closer to death,” kata Reino Barack. (Medcom.id/H-2)