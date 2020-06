Diimpor dari Jerman, Kopi Flores Tembus Finlandia

Biji Kopi Flores sangrai (roasted beans) kini tersedia di jaringan department store Finlandia Stockmann serta berbagai kedai kopi Cafetoria di Helsinki dan Johla, Finlandia.

Cafetoria merupakan cafe dan roastery yang mengimpor biji Kopi Robusta Flores dan Biji Kopi Lintong Sumatera Utara. Cafetoria dimiliki pasangan suami istri Mia Nikander asal Finlandia dengan Ivan Ore asal Peru.

Mia Nikander yang menyambut Duta Besar RI untuk Finlandia, Wiwiek Setyawati Firman, dan pebisnis kuliner di Helsinki "Nusantara ry" di Cafetoria menjelaskan perjalanan bisnis kopinya.

Mia dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/6) menjelaskan, sejak 2003 mengimpor kopi dari Peru. Mereka membina petani kopi di Desa El Palomar Peru agar menghasilkan biji kopi specialty terbaik untuk pasar Finlandia yang potensial, sebagai kopi Gran Palomar di bawah merek dagang Cafetoria.

Sedangkan untuk Kopi Robusta Flores, Mia dan Ivan mengimpornya selama 10 tahun belakangan dari pemasok di Jerman. Kopi itu dijual di berbagai cafe miliknya serta seluruh Department Store Stockmann.

Cafetoria mengimpor biji Kopi Robusta Flores dari Jerman, karena jumlah impor masih di bawah 1 kontainer, sehingga belum efisien untuk mengapalkan langsung dari Flores.

Kehadiran biji Kopi Robusta Flores dalam pasar kopi specialty Finlandia menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia di Finlandia.

Finlandia dikenal sebagai negara peminum kopi terbesar di dunia yaitu 12,5 kg/orang/tahun. Adapun seluruh Kopi Specialty yang dipasarkan di Finlandia adalah jenis arabica yang umumnya berasal dari Ethiopia, Kenya, Brazil, Cuba, Colombia, dan Peru.

Biji kopi arabica di luar negara-negara Afrika dan Amerika Latin yang juga banyak beredar di berbagai gerai kopi dan supermarket utama Finlandia adalah biji kopi asal Indonesia, utamanya biji kopi Gayo Aceh, Lintong Sumatera Utara, dan Kintamani Bali.

Kehadiran Robusta Flores di Finlandia, di tengah-tengah jajaran kopi specialty arabica, memberi tantangan khusus bagi para pebisnis kopi di negara itu.

Pelaku bisnis jasa boga "Nusantara ry" menekankan peran aktif seluruh pelaku bisnis kuliner indonesia (restoran, katering, produsen makanan jadi) untuk mempromosikan Kopi Flores dalam satu paket promosi bersama Kopi Arabica Gayo, Lintong, dan Kintamani di Finlandia.

Saat ini di Finlandia terdapat sejumlah "Srikandi Indonesia" yang konsisten bergerak di bidang Kuliner di bawah merek dagang Bali Bagus, Bali Brunch, Green Java, Dapoer Iboe, dan Nusantara ry.

Cafetoria merupakan perusahaan kopi pertama dari Finlandia yang duduk dalam keanggotaan the Speciality Coffee Association of Europe (Asosiasi Kopi Specialty Eropa).

Cafetoria pada tahun 2015 juga masuk dalam daftar 10 perusahaan makanan yang paling menguntungkan di Helsinki. Pada tahun 2020 ini, Mia Nikander dan Ivan Ore dinominasikan sebagai the “Coffee Influencer of the Year 2020” Finlandia. (OL-12)