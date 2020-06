The Alana Sentul Hadirkan Fasilitas Meeting di Era New Normal

New normal merupakan sebuah istilah baru yang sudah tidak asing di telinga saat ini. Mengacu kepada kondisi di mana pola perilaku publik berubah menyesuaikan situasi yang sedang berkembang baik itu di dalam dan di luar rumah maupun selama waktu PSBB atau setelah pelonggaran PSBB. Perubahan pola perilaku yang disebut ini bisa dilihat dari berbagai kegiatan sehari-hari seperti menggunakan transportasi umum, berbelanja, sekolah, bekerja, dan lain-lain.

New normal mulai diterapkan per tanggal 5 Juni 2020. Semua perusahaan atau fasilitas umum yang mulai dibuka kembali, wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan standar Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Begitu pula dengan The Alana Hotel & Conference Center Sentul City Bogor atau akrab didengar dengan nama The Alana Sentul, juga sudah siap hadirkan fasilitas menginap untuk berlibur bersama keluarga maupun untuk rapat pertemuan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.

Meirani Handayani, Director Of Sales Marketing The Alana Sentul, menjelaskan secara detail protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh The Alana Sentul.

“Dimulai dari pengecekan suhu tubuh saat pertama kali masuk ke area Hotel, penyemprotan disinfektan untuk tas/koper yang dibawa oleh tamu sebelum memasuki lobby, pemberian jarak 1,2 meter pada setiap antrean maupun jarak antara bangku di ruang meeting dan restaurant. The Alana Sentul juga sudah menerapkan cashless payment, penyediaan barcode untuk mengakses dan memesan menu makanan restaurant untuk mengurangi kontak fisik. Tamu yang memasuki area hotel wajib memakai masker, kami juga menyediakan hand-sanitizer yang dapat di temukan di setiap ruangan,” jelas Meirani.

Salah satu keunikan dan keunggulan lain yang diberikan oleh The Alana Sentul adalah pilihan makanan yang diberikan pada coffee break. Tidak hanya menyediakan makanan ringan mulai dari yang manis, asin, dan gurih, The Alana Sentul juga menyediakan pilihan makanan seperti bakso, siomay, aneka pasta, live cooking, dan coffee machine pada coffee break-nya yang disajikan per meja peserta meeting.

Selain coffee break yang variatif, The Alana Sentul memberikan berbagai fasilitas permainan yang dapat menunjang semangat dan kreativitas para peserta rapat seperti, Billiard, Fusball table, dan Mini Golf yang dapat digunakan oleh para peserta rapat.

The Alana Sentul juga sudah menyesuaikan kapasitas ruangan dengan protokol kesehatan new normal, dengan mengurangi 50% dari kapasitas normal per ruangan. Dengan harga Ro450.000 net/orang untuk paket meeting, tamu sudah dapat menikmati layanan dan fasilitas yang disediakan oleh The Alana Sentul.

“The Alana Sentul mempunyai jadwal khusus untuk penyemprotan disinfektan pada setiap ruangan juga semua fasilitas yang kami miliki. Penyemprotan ini dilakukan berkala setiap harinya, sehingga tamu dan karyawan mempunyai rasa aman dan nyaman selama di The Alana Sentul,”ujar Leony Pramitha, Senior Sales Manager The Alana Sentul

Berlokasi strategis di dekat pintu keluar gerbang tol Sentul City, hotel ini menawarkan akses mudah ke Jakarta dan Bogor. The Alana Sentul memiliki 15 ruang pertemuan dengan kapasitas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Seluruh ruang pertemuan sudah dilengkapi dengan pencahayaan natural, sound system standar maupun LCD Proyektor.

Tersedia juga berbagai pilihan paket, mulai dari Half Day Meeting, Full Day Meeting, One Day Meeting, dan Full Board Meeting, yang sudah termasuk fasilitas kamar, coffee break, hingga makan siang atau makan malam.

Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut mengenai pemesanan The Alana Hotel & Conference Center Sentul City, silakan kunjungi situs sentul.alanahotels.com atau melalui email sentulinfo@alanahotels.com dan di nomor telepon +6221 842 80888. Ikuti juga instagram di @TheAlanaSentul. (OL-10)