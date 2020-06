Jelang CFD Digelar Kembali, Jalan Protokol Disemprot Disinfektan

PEMPROV DKI Jakarta akan kembali menggelar Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFF) pada Minggu, 20 Juni 2020.

Jelang akan dibukanya kembali HBKB di kawasan Sudirman Thamrin, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta dan instansi lainnya akan melaksanakan penyemprotan disinfektan hari ini pada pukul 14.00 WIB.

Penyemprotan dibagi dalam lima zona yakni zona 1 area Patung Pemuda hingga Semanggi, zona 2 Semanggi hingga Dukuh Atas, zona 3 Dukuh Atas hingga Bundaran HI, zona 4 Bundaran HI, dan zona 5 Bundaran HI sampai Jalan Medan Merdeka Barat.

"Objek yang akan disemprot yaitu halte, JPO dan fasilitas umum lainnya, titik kumpul di Pos Pol Bundaran HI," kata Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan dalam keterangan resminya, Sabtu (20/6).

Total ada 67 personel yang akan diterjunkan dalam kegiatan ini. Sementara itu, peralatan yang digunakan antara lain 15 unit power sprayer, 2 unit water mist, 5 unit light fire truck, dan 1 unit strada.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akan kembali menggelar HBKB besok setelah ditiadakan sejak Maret lalu akibat pandemi covid-19. HBKB akan digelar namun dengan waktu yang lebih singkat. Bila normalnya HBKB digelar pada pukul 06.00-11.00, kali ini HBKB digelar pada pukul 06.00-10.00. Untuk aktivitas perdagangan PKL juga masih ditiadakan. (OL-6)