Tara Basro Pamer Cincin Kawin

AKTRIS Tara Basro, 30, tengah menjadi perbincangan hangat saat ini setelah mengunggah foto cincin dalam akun Instagramnya. Dalam unggahan Tara tersebut terlihat dua tangan perempuan dan laki-laki yang kompak mengenakan cincin di jari manis kanan. ‘Semesta menyatukan’, tulis Tara Basro, Kamis (18/6)

Diketahui, tangan pria dalam unggahan Tara Basro itu ialah aktor Daniel Adnan. Sang aktor yang bermain dalam film Buffalo Boys juga memamerkan unggahan serupa di akun Instagram pribadinya dengan keterangan yang sama. Keduanya dipertemukan di film garapan Joko Anwar, Gundala, yang rilis pada 2019.

Saat dimintai konfirmasi soal kabar pernikahan kedua selebritas itu, manajer Daniel Adnan, Agus, enggan mengomentari lebih lanjut. “Didoakan saja dan ditunggu dari yang bersangkutan, ya,” ujar Agus.

“Kita saling doakan kebahagiaan, ya, dan jangan lupa bahagia,” sambungnya.

Tara juga mengunggah foto yang sama dalam akun Twitter-nya. ‘No longer testing the water, we are.. IN THE WATER!, tulis Tara. Pemeran di film A Copy of My Mind tersebut menambahkan tagar married pada keterangan foto. (Ant/H-3)