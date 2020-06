Pemeran Bilbo Baggins Tutup Usia

Ian Holm, aktor veteran yang tampil di sejumlah film populer seperti "Lord of the Rings" dan "Hobbit", "Chariots of Fire" dan "Alien," tutup usia.

Perwakilan keluarga Holm menyatakan sang aktor wafat di rumah sakit pada Jumat pagi waktu setempat, dalam usia 88 tahun. Aktor ini telah berjuang melawan penyakit degeneratif Parkinson selama beberapa tahun.

Empunya nama lengkap Ian Holm Cuthbert itu lahir di Goodmayes, Inggris, dan memasuki Royal Academy of Dramatic Art pada 1950. Ia keluar pada 1953 untuk melakukan dinas militernya.

Tahun berikutnya ia bergabung dengan teater Royal Shakespeare Company di Stratford-on-Avon dan memulai debutnya sebagai pembawa tombak di "Othello.”

Holm, di dunia teater Inggris, terkenal karena interpretasi sebagian besar kanon Shakespeare, termasuk "King Lear". Ia mulai memasuki dunia film di pertengahan karirnya, memulai debutnya dengan adaptasi penampilan panggungnya di "A Midsummer Night’s Dream" pada tahun 1968.

Namun, pada tahun-tahun berikutnya, ia semakin banyak bekerja dalam film dan lebih selektif di atas panggung. Holm muncul dalam film-film terkenal seperti "Alien," "The Fifth Element," "Lord of the Rings" foto "The Fellowship of the Ring" dan " Film The Return of the King "dan" Hobbit "" An Unexpected Journey "dan" The Battle of the Five Armies. "

Pada film Chariots of Fire, yang menjadi film terbaik Oscar 1982, Holm sempat masuk nominasi untuk aktor pendukung terbaik.

Dia meninggalkan seorang istri, artis Sophie de Stempel, yang dinikahinya pada 2003; tiga anak perempuan, Jessica, Sarah-Jane, yang sempat berakting di beberapa filmm, Melissa, seorang sutradara; dan dua putra, Barnaby, yang sempat berkarier sebagai aktor cilik, dan Harry, kreator video musik. (Variety/M-2)