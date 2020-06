Ini Kebiasaan Sekitar yang Bisa Pengaruhi Anda Panjang Umur

ANGGAPAN selama ini soal besarnya pengaruh lingkungan atau pertemanan terhadap kehidupan seseorang, semakin terbukti. Penelitian terbaru yang dilakukan ilmuwan dari Washington State University's Elson S. Floyd College of Medicine, Amerika Serikat mengungkapkan jika lingkungan yang gemar berjalan kaki bisa membuat orang menjadi centenarian atau mencapai usia 100 tahun.

Dilansir Science Daily, penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal the International Journal of Environmental Research and Public Health itu mengamati data kematian dari 145.000 warga Washington yang meninggal pada usia 75 atau lebih pada 2011-2015. Data tersebut mencakup informasi usia, tempat tinggal, lokasi meninggal, tinggal kematian, jenis kelamin, ras, tingkat pendidikan, dan status perkawinan.

Hasilnya, usia warga Washington yang tinggal di komunitas gemar jalan cenderung sampai 100 tahun. Selain itu, status sosial ekonomi juga berkorelasi. Para centenarian lebih banyak tinggal di daerah perkotaan dan kota kecil dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi, termasuk wilayah Seattle dan Pullman.

"Studi kami memperkuat pembuktian faktor sosial dan lingkungan berkontribusi signifikan terhadap umur panjang," ujar salah satu peneliti Rajan Bhardwaj.

Sebelumnya, ada pula penelitian yang memperkirakan kontribusi faktor keturunan pada usia centenarian sebesar 20-35%.

"Kami tahu dari penelitian sebelumnya bahwa Anda dapat memodifikasi, melalui perilaku, kerentanan terhadap berbagai penyakit berdasarkan genetika," tambah peneliti Ofer Amram.

Dengan kata lain, ketika seorang tinggal di lingkungan yang mendukung kesehatan, maka akan memperbesar peluang dalam menghadapi penyakit genetik. Peluang itu diperoleh dengan perubahan gaya hidup.

Penelitian itu bermanfaat bagi pemerintah kota untuk membuat tata ruang kota yang lebih sehat, misalnya memperbanyak dan mempernyaman lajur pejalan kaki. Sekaligus memberi masukan bagi pemerintah dalam mendesain tata permukiman yang mendukung angka harapan hidup. (M-1)