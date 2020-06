Rupiah dan IHSG Dibuka Menguat

NILAI tukar (kurs) rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang ditransaksikan antarbank di Jakarta dibuka menguat.

Berdasarkan pemantauan pada Jumat (19/6), nilai tukar rupiah dibuka menguat 13 poin atau 0,09% menjadi Rp14.065 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.078 per dolar AS.

Adapun IHSG dibuka menguat 19,57 poin atau 0,4% ke posisi 4.944,82. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 bergerak naik 3,16 poin atau 0,41% menjadi 765,14.

Bank Indonesia (BI) kembali menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin ke level 4,25% sesuai dengan ekspektasi pasar seiring dengan rendahnya tekanan inflasi saat ini.

BI juga melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dan pelonggaran likuiditas, serta memutuskan untuk memberi jasa giro sebesar 3% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) kepada bank yang memenuhi kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah.

Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain indeks Nikkei menguat 29,15 poin atau 0,13% ke 22.384,61, indeks Hang Seng turun 73,5 poin atau 0,3% menjadi 24.391,44, dan indeks Straits Times melemah 17,04 poin atau 0,64% ke 2.648,62.

"IHSG hari ini kami perkirakan menguat terbatas menyusul penurunan suku bunga," tulis Tim Riset Samuel Sekuritas dalam laporannya. (Ant/X-15)