Google Hentikan Layanan Cetak Foto Berlangganan

LAYANAN berlangganan di Google Photos, yang memungkinkan pengguna untuk mencetak foto mereka dihentikan. Google telah menawarkan kemampuan untuk membuat buku foto selama bertahun-tahun, dan kemudian menambahkan opsi langganan 8 dolar AS (sekitar Rp113 ribu) per bulan untuk 10 foto terbaru yang dipilih secara otomatis, dicetak dan dikirimkan kepada pelanggan. Namun, setelah empat bulan ditawarkan, Google mengakhiri layanan tersebut.



"Kami mengakhiri program uji coba cetak foto bulanan per 30 Juni 2020 untuk melakukan perbaikan berdasarkan tanggapan Anda," tulis

Google dalam email ke pelanggan, Jumat (19/6).



"Meskipun kami akan mengakhiri program uji coba, kami harap Anda telah mendapat kegembiraan dari cetakan yang Anda terima selama ini," Google menambahkan.

baca juga: Siap Saingi Zoom, Google Sajikan Meet di Gmail Android dan iOS



Layanan cetak foto hanya tersedia untuk sejumlah kecil pengguna Google Photos di Amerika Serikat. Meski layanan tersebut dihentikan, pengguna masih dapat mencetak Google Photos secara mandiri. Sementara, bagi pengguna langganan cetak foto akan menerima cetakan foto bulanan terakhir mereka sebelum 25 Juni 2020. (OL-3)