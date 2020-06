Sara Fajira Akan Rilis Single Baru

MUSIKUS Sara Fajira, 24, berencana menelurkan single terbarunya dalam waktu dekat setelah berkolaborasi dengan Weird Genius membawakan lagu Lathi.

Hal itu diungkapkannya dalam bincangbincang dalam akun Youtube Ganjar Pranowo Rabu (17/6). “Mau rilis single lagi,” kata Sara saat ditanyakan Ganjar Prabowo terkait rencananya ke depan dalam bermusik.

Sara mengatakan lagu yang belum diketahui judul dan genrenya itu akan menjadi karya ketiga buat Sara. Nantinya, Sara berencana meneruskan karyanya hingga menjadi album. “Single sudah, sama kemarin dua. Ini on the way tiga single aku sendiri.

Akan menjadi mini album, kalau enggak ya EP dulu,” papar perempuan asal Surabaya tersebut. Dalam perbincangannya dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Sara mengakui kolaborasinya dengan Weird Genius yang paling berkah.

Bermula dari kolaborasi tersebut, dirinya mulai ditawari berkarya bersama musisi lain. ”Beberapa kali sudah banyak juga yang ajakin kolaborasi setelah Lathi ini,” papar dia.

Sara mengakui musikus asal Jakarta yang paling banyak kepincut ingin berkolaborasi dengannya. ”Salah satu Mami Titi DJ sempat mengajak,” jelasnya. (Medcom.id/H-3)