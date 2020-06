Ernest Prakasa Rehat Selama Pandemi

SUTRADARA dan komika, Ernest Prakasa, 38, memutuskanuntuk rehat sejenak dari dunia perfilman selama masa pandemi ini. Keputusan itu ia umumkan dalam sebuah postingan di akun Instagram-nya, kemarin.

“Setelah menggarap lima film berturut-turut selama lima tahun, saya sempat berpikir untuk rehat sejenak. Namun, saya takut menyesal. Takut ketika Desember tiba, saya lalu mengutuki diri, ‘Harusnya ini ialah momen-momen seru, yakni orangorang meluapkan reaksi mereka terhadap

karyamu, menyesal, kan?’ Itu Kekhawatiran saya. Saya pun menangguhkan rencana cuti dan tetap menyiapkan skenario baru,” ungkap sutradara yang mulai dikenal melalui film Cek Toko Sebelah (2016).

Ernest mengaku selama masa pandemi ini dirinya mengalami kesulitan membangun energi positif untuk menyelesaikan beberapa proyek film yang sedang ia garap.

“Akhirnya saya pun memutuskan untuk mengibarkan bendera putih. Maybe I need to take a break anyway. Saya akan tetap terlibat di beberapa project lain, tapi saya tidak akan menulis dan menyutradarai film untuk sementara waktu,” pungkas Ernest. (Gus/H-3)