Penting! Mengonsumsi Makanan Bergizi di Masa Pandemi

PROTEIN hewani yang terkandung dalam daging sapi sangat bermanfaat untuk memperbaiki sel tubuh yang rusak, hingga meningkatkan fungsi otak. Adapun zat besi berfungsi sebagai pengikat oksigen dalam tubuh, membantu proses metabolisme, dan menjaga suhu tubuh agar tetap stabil.

Di masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini, ketika antivirus belum ditemukan, salah satu cara agar tidak tertular virus korona yakni menjaga imunitas tubuh. Caranya tentu saja dengan mengonsumsi makanan bergizi. Hal juga dianjurkan para dokter. Selain itu, kita tentu saja juga harus berolahraga dan menjaga kebersihan.

“Saat ini kita dihadapkan pada pandemi virus covid-19 yang mengharuskan untuk tetap menjaga imunitas tubuh. Kami berharap di era new normal ini masyarakat tambah peduli dengan ketahanan imunitas tubuh salah satunya dengan mengonsumsi protein hewani daging sapi dan susu,” kata Direktur Komersial PT Great Giant Livestock, Dayu Ariasintawati.

Daging Sapi berlabel 'Bonanza Beef', pineapple-fed Beef adalah produk dari PT. Great Giant Livestock. Great Giant Livestock telah berada di industri Sapi Feedlot selama lebih dari 20 tahun. PT GGL yang berdiri pada tahun 1990 adalah member dari Great Giant Foods dan merupakan salah satu anak perusahaan dari Gunung Sewu yang bergerak di bidang peternakan penggemukan sapi potong & produksi susu segar berlokasi di Terbanggi Besar, Lampung Tengah.

Pada 2015, perusahaan mulai mengekspansi bisnis sapi hidup dan mulai memproduksi daging sapi dengan merk Bonanza Beef untuk memenuhi kebutuhan konsumen mendapatkan daging sapi berkualitas yang aman. Dayu Ariasintawati berharap Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional dengan produksi dalam negeri.

Saat ini kebutuhan nutrisi yang berasal dari daging sapi bagi masyarakat Indonesia masih tinggi. Sebab berdasarkan data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang dirilis pada 2018, konsumsi daging pada masyarakat Indonesia pada 2017 baru mencapai rata-rata 1,8 kg untuk daging sapi. Rata-rata tingkat konsumsi daging di Indonesia juga masih jauh di bawah rata-rata tingkat konsumsi dunia yang mencapai 6,4 kg daging sapi.

Dengan misi 'Creating a Positive Impact in people’s life' dan ingin menjaga ketahanan pangan Indonesia, Dayu beserta tim berusaha mempromosikan trend hidup sehat dengan makanan segar dari Farm to Plate.

“Kami percaya bahwa daging berkualitas tinggi adalah hasil dari perawatan dan nutrisi yang tepat kepada ternak. Itulah mengapa kami ingin memberikan label Bonanza Beef untuk daging sapi agar konsumen dapat lebih mudah memilih. Hal itu untuk menghargai kepercayaan pelanggan dan ingin menjadi mitra yang bercita-cita untuk tumbuh bersama dalam menciptakan dampak yang lebih baik.”

Setelah memproduksi daging sapi selama 3 tahun, pada 2018, Daging Bonanza juga sudah dinikmati dalam bentuk bakso daging berkualitas. Dikemas dalam kemasan Frozen, Bakso Bonanza diproduksi tanpa pengawet. Selain itu, Bonanza Beef juga berinovasi menyediakan kemasan.

“Menikmati daging sapi adalah pengalaman yang menyenangkan dan memasak di rumah menjadi trend new lifestyle. Daging sapi berkualitas baik membutuhkan upaya menyeluruh sepanjang proses produksi daging sapi peternakan hingga ke konsumen. Bakalan sapi berasal dari Australia lalu diternak lokal. Melalui prosedur pemotongan dengan Kesejahteraan Hewan & Halal. Setelah disembelih dan dibersihkan, daging sapi akan dikemas untuk memastikan kebersihan & kesegaran."

“Hal ini terus kami edukasi kepada konsumen, supaya konsumen bisa lebih paham sumber makanannya dan memilih pilihan yang baik. Konsumen pun dapat menikmati Daging Sapi dengan mudah di rumah dengan cara sajian yang mereka sukai,” cetus Marketing Manager PT Great Giant Livestock, Anjani Miranti. (RO/A-1)