223.427 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa Pemprov DKI

DINAS Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga Kamis (18/6) telah melakukan pemeriksaan test kesehatan covid-19 dengan metode polymerase chain reaction (PCR) sebanyak 223.427 sampel darah atau spesimen.

Dalam 24 jam terakhir, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DKI Jakarta Dwi Oktavia Tarri mengungkapkan, pihaknya telah melakukan tes PCR pada 4.341 orang. 3.739 di antaranya dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus baru. Hasilnya, 176 positif dan 3.463 negatif. Satu orang bisa memeriksakan lebih dari satu kali.

"Total test PCR pada kasus baru adalah 9.669 test per 1 juta penduduk per minggu. Hal ini sudah melebihi target WHO, yakni 1.000 test per 1 juta penduduk per minggu," kata Dwi dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (18/6).

Selain itu, DKI mencatat total 185.071 orang telah menjalani rapid diagnostic test. Dwi mengatakan, hasilnya persentase positif Covid-19 sebesar 4 persen atau dengan rincian 6.817 orang dinyatakan reaktif Covid-19. Sementara, 178.254 orang dinyatakan non-reaktif.

Untuk kasus positif ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab secara PCR dan bila hasilnya positif dilakukan rujukan ke Wisma Atlet atau RS atau dilakukan isolasi secara mandiri di rumah.

Saat ini jumlah kasus positif di wilayah DKI Jakarta sebanyak 9.385 kasus. Dari jumlah tersebut, 4.574 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 594 orang meninggal dunia. (OL-7)