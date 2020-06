Serena Williams Yakin untuk Bermain di AS Terbuka

SERENA Williams mengatakan komitmen untuk ikut bermain di Amerika Serikat (AS) Terbuka tahun ini setelah para pejabat Asosiasi Tenis Amerika Serikat (USTA) menjamin Grand Slam itu digelar dengan aman. Kejuaraan AS Terbuka menjadi olahraga pertama yang digelar sejak penutupan akibat pandemi virus korona (Covid-19).

USTA mengatakan turnamen itu akan diselenggarakan 31 Agustus hingga 13 September tanpa penonton di Pusat Tenis Nasional New York, yang bulan April lalu lapangan tersebut menjadi fasilitas rumah sakit sementara untuk penanganan Covid-19.

"Saya benar-benar tidak sabar untuk kembali ke AS Terbuka 2020. Saya pikir USTA akan melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk memastikan semua orang akan aman,” kata Serena Williams dilansir dari AFP.

Williams akan mengejar gelar tunggal Grand Slam ke-24 untuk menyamai rekor sepanjang masa Margaret Court.

"Saya yakin banyak atlet ingin kembali bermain. Ini akan menjadi tenis yang hebat dan menarik bagi para penggemar kami di seluruh dunia,” kata direktur turnamen AS Terbuka Stacey Allaster.

Nantinya, selama dua minggu lapangan rumput merah itu akan menjadi tempat acara Grand Slam pertama yang digelar. Lapangan itu juga menjadi tuan rumah ATP / WTA Barat dan Selatan Terbuka, biasanya digelar di Cincinnati, seminggu sebelum AS Terbuka.

USTA berharap penurunan pendapatan bersih mencapai 80 persen sebagai akibat dari tidak adanya penonton untuk AS Terbuka, sementara USTA juga akan memberikan $60 juta dolar Rp841 Milyar hadiah uang untuk ditambah Rp42 Miliar untuk dua acara ATP dan WTA.

"Kami memiliki sumber daya yang dapat kami lakukan selama satu tahun," kata chief executive officer USTA Mike Dowse.

Novak Djokovic berada di antara beberapa pemain top yang kritis terhadap AS Terbuka, dia menilai AS Terbuka masih terancam akibat dampak parah Covid-19 di AS, meskipun wilayah New York telah mengalami penurunan kasus selama beberapa minggu.

"Ini keputusan yang tepat untuk tenis. Penonton kami beri tahu bahwa mereka sangat senang melihat pemain terbaik di dunia,” kata Dowse.

Para pemain akan diuji oleh ketakutan terhadap Covid-19 ketika mereka tiba di hotel turnamen, yang buka 15 Agustus, dan setidaknya sekali seminggu setelah itu, mereka yang memilih untuk tinggal di rumah pribadi diuji lebih sering ketika mereka memasuki lapangan Terbuka, yang tersedia 16 Agustus.

"Kami yakin kami dapat melakukan ini. Kami tahu bagaimana kami dapat mulai melakukan hal-hal dengan cara yang tidak selalu mencegah satu orang terkena penyakit ini tetapi kami dapat mencegah wabah besar Covid-19,” kata Dr. Brian Hainline, ketua USTA Medical Advisory Group.

Dewan Direksi USTA tidak pernah membahas bahwa pemain menandatangani surat pernyataan untuk berpartisipasi, Hainline mengatakan kemungkinan tertular virus di dalam kerumunan "sangat tidak mungkin", tetapi siapa pun yang berhubungan dengan orang yang dites positif sangat mungkin satu sama lain untuk diuji terlebih dahulu.

AS Terbuka akan menggunakan undian reguler 128 pemain di tunggal putra dan putri, tetapi ganda hanya akan memiliki 32 pasang pemain, yang biasanya 64 pasang pemain dan semua pemain hanya akan bermain ganda. Akan ada 8 pilihan wildcard untuk single tetapi kualifikasi tidak akan diperebutkan.

"Beban ekstra itu berada di luar level yang bisa kami tangani," kata Allaster.

Sementara ganda campuran, junior dan kompetisi kursi roda dibatalkan, keputusan yang membuat marah juara kursi roda AS Terbuka dua kali Dylan Alcott.

"Baru saja diumumkan bahwa AS Terbuka akan digelar tanpa tenis kursi roda. Para pemain tidak diajak berkonsultasi, sayangnya saya melewatkan satu-satunya hal yang penting, bisa berjalan. Menjijikkan diskriminasi, kata Alcott dari Australia.

Selain itu, teknologi akan menggantikan hakim garis di setiap pertandinagn, kecuali tata letak fitur Stadion Arthur Ashe dan Stadion Louis Armstrong. Tidak ada anak-anak yang akan digunakan untuk mengambil bola, hanya orang dewasa, dengan jumlah yang dikurangi digunakan di lapangan luar. Tidak ada media kecuali penyiar yang diizinkan di gelanggang tersebut.

Hainline menyatakan dengan tes usap hidung yang digunakan, memiliki akurasi hampir 100% dan tidak akan ada hasil tes positif palsu.

Tes ulang akan diberikan dalam waktu 24 jam untuk mengkonfirmasi keadaan. Mereka yang positif akan diminta untuk karantina di luar acara. (AFP/OL-6)